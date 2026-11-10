Joao Pedro: Chelsea-Mitarbeiter nahmen Stürmer aus Fantasy Premier League

Beim FC Chelsea sorgt ein Ausfall von Joao Pedro für Unmut, weil Vereinsmitarbeiter ihn im Managerspiel Fantasy Premier League vorab entfernten. Der Verein sieht darin einen Einzelfall.

Beim FC Chelsea sorgt der Ausfall von Stürmerstar Joao Pedro für Unmut, weil dieser von Vereinsmitarbeitern in einem Managerspiel indirekt geleakt wurde. Laut Berichten der BBC und von The Athletic haben Morgan Rogers und mehrere Chelsea-Mitarbeiter den Stürmer bereits vor dem Spiel am 24. Oktober aus ihren virtuellen Teams der Fantasy Premier League genommen.

Aufmerksame Nutzer des Managerspiels hatten die Veränderungen bemerkt. Für sie war der Vorgang ein klares Indiz dafür, dass Joao Pedro in der Realität fehlen würde, was sich schließlich bestätigte.

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Wie der Hinweis im Managerspiel funktioniert

Im Managerspiel Fantasy Premier League erhalten Teams nur dann Punkte, wenn ihre Profis in der echten Premier League tatsächlich eingesetzt werden. Wer in der Liga nicht spielt, bekommt im Spiel also keine Punkte. Genau daraus entstand das Signal, denn wer einen Spieler vorab aus dem Kader nimmt, deutet an, dass dieser ausfallen wird.

Besonders brisant ist die Rolle von Morgan Rogers. Ausgerechnet Rogers ersetzte Joao Pedro anschließend im Duell bei den Spurs, also bei Tottenham Hotspur. Damit wurde der vorab sichtbare Schritt im Managerspiel auch auf dem Platz bestätigt.

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Chelsea sieht den Vorfall als Einzelfall

Chelsea plant laut den Berichten zunächst keine strengeren Regeln für die Nutzung der Fantasy Premier League. Der Verein betrachtet den Vorfall als Einzelfall und nicht als systematisches Problem im Umgang mit dem Managerspiel.

Stattdessen soll der Fall Spieler und Mitarbeiter sensibilisieren. Im Mittelpunkt steht damit ein bewussterer Umgang mit internen Informationen, die bei Chelsea nicht außerhalb des Vereins bekannt werden sollten.

Frühere Indiskretionen belasten den Verein

Die Causa Joao Pedro ist laut den Berichten nicht die erste Indiskretion rund um interne Informationen beim FC Chelsea. Auch unter dem früheren Trainer Liam Rosenior gab es einen ähnlichen Vorgang, bei dem Informationen aus dem Umfeld der Mannschaft nach außen gelangten.

Auch dabei ging es um verletzungsbedingte Ausfälle im Team der Blues. Der Vergleich zeigt, dass Verletzungsinformationen beim Verein wiederholt zum Thema wurden, weshalb der Umgang mit solchen Hinweisen weiterhin im Fokus steht.