In der neuen Folge ihres Podcasts „Schön laut“ berichtet Lola Weippert, dass sie verklagt wurde. Die Moderatorin hatte zuvor eine Stellenanzeige auf Instagram veröffentlicht – dabei aber gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoßen.

In der neuen Folge ihres Podcasts „Schön laut“ berichtet Lola Weippert, dass sie verklagt wurde. Die Moderatorin hatte zuvor eine Stellenanzeige auf Instagram veröffentlicht – dabei aber gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoßen.

Lola Weippert wollte nur eine Frau als Assistentin haben Auf der Suche nach einer neuen PA habe die 30-Jährige auf Instagram dazu aufgerufen, dass sich ausschließlich Frauen auf die Stelle bewerben können.

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„Ich habe nicht männlich und ich habe nicht divers dazugeschrieben“, erklärt die Moderatorin. Da sie eng mit ihrer PA zusammenarbeiten werde, könne sie sich die Zusammenarbeit mit einem „Typen“ schlichtweg nicht vorstellen. Für Nachdem der Aufruf online gegangen war, sei sie in der Kommentarspalte von mehreren Nutzern auf die mögliche rechtliche Konsequenz hingewiesen worden.

„Du kannst dafür verklagt werden“, habe es dort geheißen. „Als ob mich jetzt jemand dafür verklagt“, sei zunächst ihre Reaktion gewesen.

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Schließlich dürfe sie doch wohl eine Präferenz äußern. Tatsächlich ist es in Deutschland jedoch Gesetzesvorgabe, Stellenausschreibungen „diskriminierungsfrei“ unabhängig von Faktoren wie Alter, Geschlecht oder ethnischer Herkunft zu verfassen.

„War mir nicht bewusst. Ich entschuldige mich“, stellt Weippert im Podcast klar. , bereits erreicht. Ein Mann habe sich auf die Stelle beworben.

Da Weippert zu diesem Zeitpunkt jedoch zwei Wochen im Urlaub gewesen sei, habe sie die Bewerbungen erst nach ihrer Rückkehr sichten können. Wenige Tage nach seiner Bewerbung habe sich der Mann erneut bei ihr gemeldet. Er vermute, dass er keine Rückmeldung erhalte, weil Weippert ausschließlich Frauen suche – obwohl sie ihren Aufruf bereits angepasst hatte.

„Und dann hat er mir diese Klage an den Hals gejagt“, erzählt die Moderatorin.