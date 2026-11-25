Ich möchte mehr Gemüse in meine Ernährung integrieren, doch mir fehlt es oft an Zeit dafür. Wie fange ich richtig damit an?

Gesunde Ernährung ist ein wichtiges Element bei Longevity. Jede von uns möchte doch schließlich so lange wie möglich gesund leben. Doch der Alltag kommt mir persönlich manchmal dazwischen.

Ich möchte mich gesund ernähren – also mehr Gemüse essen. Ich nehme nicht übermäßig viel Zucker zu mir, was schon mal ein guter Anfang ist. Aber es fehlt mir für mein Empfinden an Vitaminen, Mineralstoffen und manchen sekundären Pflanzenstoffen. Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, was ich kaufen soll, mir fehlt eher ein Plan, wie ich noch mehr Gemüse in mein Leben einbaue als das, was ich schon zu mir nehme.

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Werfen wir einen kleinen Blick auf mein Leben: Ich arbeite 40 Stunden pro Woche, gehe zwei- bis dreimal unter der Woche zum Sport, treffe mich mit Freund:innen. Ich führe ein zufriedenes Leben, doch trotzdem oder gerade weil es so ausgefüllt ist, fehlt es mir vor allem an Zeit – und manchmal an Energie, sich in die Küche zu stellen und aufwendige Gemüse-Gerichte zu zaubern. Schauen wir uns an, wie ich bisher damit umgehe.

Wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, will ich manchmal nur noch in die gemütlichen Klamotten schlüpfen und einfach auf dem Sofa liegen. Doch ich wohne alleine, also muss ich letztendlich doch meine Unlust überwinden und für mich kochen. Sobald ich erstmal anfange, meine Musik läuft und ich meine kleinen Lämpchen überall angemacht habe, kocht es sich dann doch auf einmal leichter.

So viel zum Thema Energie, die kommt nach einem Bürotag irgendwann doch zurück, sobald ich den schwierigsten Schritt geschafft und überhaupt angefangen habe. Gerichte, die für mich gut funktionieren, wenn ich nicht zwei Stunden lang mein Essen zubereiten möchte, sind Eintöpfe, Aufläufe oder One-Pot-Gerichte. Schneiden muss man das Gemüse zwar trotzdem, aber sobald ich persönlich nicht mehr denke, dass ich keine Lust darauf habe, sondern ein leckeres und gesundes Essen zubereiten möchte, schneidet sich das Gemüse beinahe von selbst.

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Da ich allein lebe, muss ich natürlich auch nicht so viel schneiden wie ein Vier-Personen-Haushalt. Mein aktuelles Leibgericht: Pilze und rote sowie gelbe Paprika in einer Pfanne anbraten, währenddessen Kartoffeln und Karotten in einem Topf weich köcheln lassen und anschließend zum Gemüse hinzufügen. Für die Soße nutze ich fettreduzierte Kochsahne, die mit dem Pulverund etwas Salz gewürzt wird. Das Ganze köchelt so lange in der Pfanne weiter, bis die Soße dickflüssiger wird.

Das in der Kochsahne enthaltene Fett unterstützt dabei die Aufnahme bestimmter Nährstoffe wie Beta-Carotin aus der Karotte. Um den Eiweißgehalt zu erhöhen, können noch Kichererbsen, weiße Bohnen, Tofu oder etwas Hähnchen ergänzt werden, ganz nach Geschmack. Kümmere dich ganzheitlich um deinen Körper – mit Fitness und gesunder Ernährung. Im"Leicht & Fit"-Paket erhältst du die Onlinekurse BRIGITTE Forever Fit und BRIGITTE Wohlfühlgewicht im Bundle – für gesundes Abnehmen und nachhaltige Ergebnisse.

Das Gute an dem Gericht ist: Es liefert Vitamin C, Beta-Karotin, Kalium und verschiedene B-Vitamine aus Paprika, Karotten, Kartoffeln und Pilzen, sowie Kohlenhydrate und Ballaststoffe für die Verdauung. Je bunter die Gemüseauswahl deines Gerichts ist, desto unterschiedlicher sind auch die Pflanzenstoffe, die du durch die Nahrung aufnimmst. Das ist der Clou hinter "Zeit ist ein wichtiger Faktor beim Zubereiten gesunder Gerichte.

Wenn ich mich mit Freunden treffe, gehen wir meistens essen, da erübrigt sich die Frage, was ich mir zu Hause noch kochen werde. Geht es nach der Arbeit zum Sport, wird danach noch etwas gegessen – gern auch mit Proteinen, um den Muskelaufbau zu fördern. Alles, was dich in der Lebensmitte bewegt: Der wöchentliche BRIGITTE-Newsletter für alle, die ihren Alltag in den Wechseljahren selbstbestimmt gestalten wollen. Jetzt kostenlos anmelden!

Und was eignet sich da? Für mich funktionieren Gerichte mit Eiern, Mozzarella oder körnigem Frischkäse. Im Sommer gibt es auch gern mal einfach eine Gemüseplatte aus Möhren, Paprika und Gurke mit pikantem Hummus. Aktuell liebe ich mein Haferbrot mit körnigem Frischkäse, Avocado, Tomaten, veganer Wurst und einem oder zwei Spiegeleiern on top.

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Absolut köstlich und super schnell gemacht, denn 10 Minuten später bin ich schon am Essen. Alternativ gibt es bei mir auch gern mal Nudeln mit Spinat, etwas Schinken, Tomaten und Mozzarella – Aufwand: 20 Minuten. Es sind keine Gerichte, mit denen man den ganzen Regenbogen abdeckt, was an einem Tag aber auch schwierig ist. Wichtig ist mir, für den Anfang mindestens drei verschiedene Gemüsefarben pro Tag zu essen, täglich möglichst wechselnd, damit ich über die Woche gut versorgt bin.

Ja, auch Obst gehört mit zum Regenbogen. Meine täglichen Obstsorten sind Bananen und rote Äpfel, Heidelbeeren sind auch gern dabei, genauso wie getrocknete Himbeeren beim Frühstück. Das besteht bei mir immer aus Joghurt, Haferflocken, Walnüssen, Kakaonibs und entweder Himbeeren oder Heidelbeeren. Äpfel und Bananen sind gute Snacks für zwischendurch beziehungsweise vor dem Sport, denn Bananen liefern schnelle Energie.

Außerdem decke ich damit schon gut zwei bis vier Farben des Regenbogens ab. Wie man sieht, verzichte ich nicht vollends auf Gemüse, doch wenn es hochkommt, koche ich unter der Woche vielleicht fünf Gerichte selbst, davon zwei, maximal drei mit ausreichend buntem Gemüse. Und das reicht mir persönlich nicht, da haben sich meine Ansprüche an mich selbst zum Wohle meiner Gesundheit in letzter Zeit geändert.

Deshalb habe ich mir eine Liste erstellt, auf die ich in Zukunft achten möchte:Eine schnelle Reserve zu Hause haben, wie Tiefkühlgemüse, Dosentomaten und Hülsenfrüchte im Glas. Zweimal pro Woche eine größere Portion Eintopf, Auflauf oder One-Pot-Gericht kochen – so habe ich für mehrere Mahlzeiten vorgesorgt. Stichwort Meal Prep! Sorten und Farben über die Woche wechseln, statt jeden Tag perfekt gestalten zu wollen.

Es muss nicht aufwendig sein, damit es gesund ist. Ich möchte vor allem Vielfalt in meinen Ernährungsplan integrieren und das ohne Food Waste. Deshalb geht’s bei meinem nächsten Beitrag um die Frage "Was und wie kaufe ich ein, ohne etwas wegwerfen zu müssen?

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