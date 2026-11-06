Jobe Bellingham nominiert: Englands Nationaltrainer beruft BVB-Spieler erstmals

England-Trainer Thomas Tuchel nominiert Jobe Bellingham erstmals für die A-Nationalmannschaft. Der BVB-Spieler steht im Kader gegen Kroatien und Spanien.

England-Trainer Thomas Tuchel hat das Talent Jobe Bellingham erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund erhält damit die Chance, sich auf der höchsten internationalen Ebene zu beweisen. Diese Nominierung markiert einen bedeutenden Karriereschritt für den Defensivspieler, der sich in der vergangenen Zeit kontinuierlich weiterentwickelt hat.

Kaderankündigung und Spieltermine

Die Nominierung betrifft die beiden anstehenden Länderspiele. Der erste Termin ist am 12. November gegen Kroatien. Darauf folgt am 15. November ein Auswärtsspiel in Spanien. In diesen beiden Begegnungen steht Jobe Bellingham somit zum ersten Mal offiziell im Auswahlkader Englands. Die Entscheidung von Trainer Tuchel honoriert die zuletzt sehr starken Leistungen des Talents im Vereinsbetrieb.

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Taktische Rolle und Entwicklung bei BVB

Die aktuelle Form von Bellingham ist das Ergebnis einer positiven Entwicklung unter Cheftrainer Niko Kovac. Der 55-jährige Trainer und die Vereinsführung bei Borussia Dortmund schätzen den aufopferungsvollen Spielstil sowie die starke Physis des 21-Jährigen. Sein Marktwert wird aktuell auf 40 Millionen Euro geschätzt. Nach einer durchschnittlichen ersten Saison in Dortmund scheint ihm jetzt der endgültige Durchbruch gelungen zu sein. Er entwickelt sich immer mehr zu einer echten Führungspersönlichkeit im Team.

Neue Rollenverteilung im Mittelfeld

Ein zentraler Grund für den Leistungssprung ist die neue Rollenverteilung im Kader von Borussia Dortmund. Joey Veerman, 27 Jahre alt, übernimmt verstärkt die tiefere Rolle im Mittelfeld und räumt dort ab. Dadurch profitiert Jobe Bellingham von mehr Freiräumen nach vorn. In diesem System agiert er als wichtiger Anker, der durch Dynamik, Zweikampfstärke und das Tempo im Strafraum auffällt. Diese Eigenschaften bringt er mit, die der Verein im offensiven Mittelfeld gut gebrauchen kann. Seit Saisonbeginn ist er in der Startelf gesetzt.

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Historisches Duo für England

Für Jobe Bellingham ist die Nominierung von großer persönlicher Bedeutung. Erstmals stehen er und sein Bruder Jude Bellingham gemeinsam im England-Kader. Jude, 23 Jahre alt und bei Real Madrid aktiv, ist bereits etablierter Staraufführer. Nach Gary und Phil Neville könnte dies das erste Brüderpaar sein, das zusammen für die Three Lions aufläuft. Diese historische Paarung ist ein seltenes Phänomen im englischen Fußballsport und stößt auf großes mediales Interesse.

Ausblick und Erfolgschancen

Die Zusammenarbeit der beiden Brüder in der Nationalmannschaft bietet spannende Möglichkeiten. Sollte sich Jobe in der Nationalmannschaft ebenso weiterentwickeln wie sein älterer Bruder, könnte dies zu einer neuen Erfolgsgeschichte werden. Englands Fußballverband profitiert von der tiefen Personaldecke im Mittelfeld. Die beiden kommenden Spiele gegen Kroatien und Spanien dienen als wichtige Testläufe, um die Tauglichkeit der neuen Aufstellung unter Beweis zu stellen.