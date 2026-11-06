Jobe Bellingham Nominiert für England A-Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel

BVB-Mittelfeldspieler Jobe Bellingham wurde von England-Trainer Thomas Tuchel erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Der 21-Jährige steht im Kader für die Länderspiele gegen Kroatien und Spanien.

England-Trainer Thomas Tuchel hat Borussia-Dortmund-Mittelfeldspieler Jobe Bellingham erstmals in den Kader der englischen A-Nationalmannschaft berufen. Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler gilt als eine der erfolgreichsten Entdeckungen der letzten Spielzeit und reagiert auf seine konstant starken Auftritte in der Bundesliga mit der höchsten persönlichen Auszeichnung. Für den BVB-Kader bedeutet diese Nominierung eine enorme Bestätigung für die sportliche Entwicklung des jungen Talents.

Kaderliste für November-Länderspiele bekannt

Die Nominierung gilt als besonders wertvoll für die Moral in der Dortmunder Geschäftsstelle und bei der Trainerstaffel. Thomas Tuchel setzte auf Bellingham für die beiden bevorstehenden Pflichtspiele der englischen Elf. Der erste Test findet am 12. November gegen Kroatien statt. Das zweite Länderspiel ist für den 15. November in Spanien angesetzt. Jobe Bellingham wird damit zum ersten Mal in seiner Karriere offiziell im Kader einer englischen A-Elf stehen. Diese Chance nutzt er direkt als Bestätigung für seine persönliche Entwicklung.

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Taktische Anpassungen unter Trainer Kovač

Die Gründe für diese Entscheidung liegen in der veränderten Rollenverteilung im Dortmunder Mittelfeld unter Chefcoach Niko Kovač. Bisher zeigte Jobe Bellingham oft durchschnittliche Leistungen, doch die taktische Ausrichtung hat sich deutlich gewandelt. Joey Veerman übernimmt verstärkt die tiefere Rolle im defensiven Mittelfeld. Dadurch räumt Veerman das Spielfeld und schafft Raum nach vorne. Jobe Bellingham erhält nun deutlich mehr Freiheit, um offensiv zu wirken.

Diese neue Position nutzt der 21-Jährige hervorragend. Seine Stärke liegt in der Kombination aus physischer Robustheit und schneller Dynamik. Er besitzt eine hohe Zweikampfstärke und kann mit Tempo in den Strafraum vorstoßen. Besonders seine aufopferungsvolle Arbeit im defensiven Sektor überzeugt Trainer Niko Kovač. Seit Saisonbeginn ist er ein fester Bestandteil im System von Kovač. Er spielt nun eine zentrale Rolle als Anker im Mittelfeld.

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Historische Familie der englischen Nationalmannschaft

Eine weitere historische Komponente trägt zur Bedeutung dieser Nominierung bei. Zum ersten Mal in der Geschichte stehen die Brüder Jobe Bellingham und Jude Bellingham gemeinsam im englischen Kader. Jude Bellingham spielt bereits für Real Madrid und ist ein Star der englischen Elf. Die Bellingham-Familie folgt damit einer langjährigen Tradition englischer Fußball-Dynastien. Zuletzt spielten Gary Neville und Phil Neville in den 1990er- und 2000er-Jahren zusammen für die Three Lions. Diese Nominierung unterstreicht den sportlichen Aufstieg der gesamten Familie.

Marktwert und Entwicklungspotenzial

Der aktuelle Marktwert von Jobe Bellingham wird auf 40 Millionen Euro geschätzt. Diese Bewertung spiegelt die steigende Nachfrage im europäischen Fußball wider. Seine Leistungen bei BVB haben die Beobachter weltweit auf ihn aufmerksam gemacht. Die Kombination aus Jugend, physischer Präsenz und taktischer Disziplin macht ihn zu einem vielseitigen Spieler. Er entwickelt sich zunehmend zu einer Führungspersönlichkeit im Team. Seine Art zu spielen findet insbesondere in der Dortmunder Chefetage große Anerkennung.

Die Zukunft zeigt, ob sich Jobe Bellingham auf diesem Niveau bestätigen kann. Sein Bruder Jude hat den Weg bereits erfolgreich geebnet. Beide Brüder stehen nun vor der gleichen Herausforderung. Der Druck durch die hohe Erwartungshaltung wird steigen. Dennoch bieten die Spiele gegen Kroatien und Spanien ideale Bedingungen. Thomas Tuchel nutzt diese Auftritte, um die Qualität im Kader zu testen. Jobe Bellingham hat mit dieser Berufung eine massive Bühne erhalten.

Die Reaktion der englischen Presse wird voraussichtlich positiv ausfallen. Die Nominierung gilt als logischer Schritt nach oben. Seine Leistungen in der Bundesliga haben keine Geheimnisse mehr. Die Verbindung zum BVB bleibt weiterhin eng. Dennoch wechselt der Fokus nun auf die internationale Bühne. Die Fans warten auf die erste Vorstellung. Eine erfolgreiche Karriere kann nun ihren nächsten großen Abschnitt beginnen.