Die Zahl der Arbeitslosen ist im November wie üblich etwas gesunken. Doch Unternehmen halten sich bei Einstellungen zurück. Wen das besonders trifft.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im November wie üblich etwas gesunken. Doch Unternehmen halten sich bei Einstellungen zurück. Wen das besonders trifft. Chemnitz - Trotz eines leichten Rückgangs bleibt die Arbeitslosigkeit in Sachsen insgesamt hoch.

Im November waren knapp 151.100 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 0,9 Prozent weniger als im Oktober, aber 3,6 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote wurde mit 7,0 Prozent angegeben - nach 7,1 Prozent im Oktober und 6,8 im November 2025. Der aktuelle Wert ist den Angaben zufolge die höchste Quote in einem November seit 2015.

Advertisement

Advertisement

Die wirtschaftliche Lage bleibe angespannt, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Unternehmen seien deswegen bei Einstellungen zurückhaltend.