Markt Analyse von Lance Roberts über: Nasdaq 100, S&P 500, S&P 500 Futures, Nasdaq 100 Futures. Lesen Sie Lance Roberts's Analyse auf Investing.com.

Wirtschaftswachstum ohne Beschäftigungszuwachs gilt normalerweise als Zeichen einer schwachen Konjunktur. Diesmal wächst die US-Wirtschaft jedoch dank steigender Produktivität weiter, obwohl die Zahl der Erwerbspersonen sinkt.

Für Anleger verändert das die entscheidenden Kennzahlen, auf die sie achten sollten. Das reale US-Bruttoinlandsprodukt stieg bis Mitte 2026 innerhalb eines Jahres um 2,2 Prozent, während die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft lediglich um 0,3 Prozent zunahm. Das ist Wachstum ohne nennenswerten Beschäftigungsaufbau. Frühere Phasen eines solchen Wachstums folgten auf Rezessionen, bei Arbeitslosenquoten zwischen 5,6 und 9,1 Prozent.

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Diesmal tritt das Phänomen mitten in einer wirtschaftlichen Expansion auf, bei einer Arbeitslosenquote von nur 4,2 Prozent. Die Erwerbsquote der über 55-Jährigen sank innerhalb eines Jahres von 38,0 auf 36,9 Prozent. Immer mehr Angehörige der Babyboomer-Generation gehen in den Ruhestand. Wenn weniger Menschen arbeiten, muss zusätzliche Wirtschaftsleistung durch höhere Produktivität entstehen.