Jobst: Wir werden das Vertrauen wieder neu erarbeiten

Der Manager von Fortuna Düsseldorf, Jobst, spricht über die Wut der Fans und die Arbeit der nächsten Wochen, um den Verein wieder aufzubauen.

Der Manager von Fortuna Düsseldorf , Jobst , spricht über die Wut der Fans und die Arbeit der nächsten Wochen, um den Verein wieder aufzubauen. Er ist überzeugt, dass er nicht zurücktreten sollte, da er ein Angebot gemacht hat, das der Aufsichtsrat angenommen hat.

Der Abstieg war schlimm, aber jetzt müssen harte Entscheidungen getroffen und die Arbeit am Neustart begonnen werden. Die Fans fühlen sich im Stich gelassen und haben Angst um den Klub, aber Jobst verspricht, dass man sich das Vertrauen wieder neu erarbeiten wird. Ein Fan-Forum wird einladen und die Mitgliederversammlung früher abhalten. Jobst spricht seit Tagen mit Fans und Mitgliedern und will ein Team bauen, das den Namen Fortuna verdient.

Der Verein kann viel mehr, aber das zu beweisen, ist die Aufgabe für die nächsten Monate





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