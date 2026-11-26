Neuer Top-Job: Warum mehr als ein glänzender Lebenslauf und Titel zählen. So positionieren sich Manager bei Personalberatern richtig.

Führungskräfte, die ihren Job verlieren, werden oft schnell und breit aktiv: Sie schreiben Headhunter an, veröffentlichen ihre Verfügbarkeit bei LinkedIn und rufen frühere Geschäftspartner an.

Viele sind überzeugt, dass sich daraufhin ganz sicher ein neuer Job ergibt. Personalberater sehen das anders. Statt Selbstvermarktung auf allen Kanälen kommt es auf die gezielte Neupositionierung an. Florett statt Bazooka.

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„Nicht die Zahl der Bewerbungen entscheidet, sondern die Schärfe des eigenen Profils“, sagt Bernhard Walter. Er ist Director Executive Search bei der Personalberatung Kienbaum. Auch Nicolas von Rosty, Deutschlandchef der Personalberatung Heidrick & Struggles, sieht den Markt selektiver werden: „Die Zeiten für Generalisten sind vorbei.