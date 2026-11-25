Jobverlust mit 55, 60 oder 63? So lange erhalten Sie Arbeitslosengeld, so viel bringt eine Abfindung und so können Sie früher in Rente gehen.

Wer wenige Jahre vor der Rente seinen Job verliert, muss sich überlegen, ob und welche Arbeit sich jetzt bis zur Rente noch lohnt. Die Antwort hängt von Ihrer Lebenssituation ab.

Wir zeigen Ihre Optionen.gab es im dritten Quartal 2026 nur noch 45,67 Millionen Erwerbstätige im Land. Das sind 220.000 weniger als ein Jahr zuvor. Nach einer separaten Auswertung der Wirtschaftsprüfer von EY trifft es vor allem die Industrie. Hier gingen binnen eines Jahres rund 140.000 Jobs verloren.

Also read Jobverlust nach 55. Geburtstag: Wann sich Arbeit noch lohnt

Seit 2019 sind es sogar etwas mehr als 400.000. Viele Unternehmen streichen Stellen, indem sie ausscheidende Mitarbeiter nicht ersetzen. Oft gibt es aber auch Abfindungsprogramme, seltener betriebsbedingte Kündigungen. Eine neue Stelle zu finden, ist deshalb schwer.

Das gilt besonders für ältere Arbeitnehmer ab 55 Jahren. Die Zahl der Arbeitslosen in dieser Altersgruppe stieg lautim Oktober gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent auf rund 753.000 Personen an. Die Zahl aller Arbeitslosen stieg weniger als halb so stark. Da ältere Arbeitnehmer es schwerer haben, neue Jobs zu finden, analysieren wir anhand einiger Musterbeispiele Alternativen.

Diese Leistung können Arbeitnehmer ab 55 Jahren für 18 Monate, ab 58 Jahren sogar maximal 24 Monate lang beziehen. Sie endet in jedem Fall vorzeitig an Ihrem 65. Geburtstag. Arbeitslosengeld beträgt 60 Prozent Ihres bisherigen Nettogehalts.

Haben Sie ein Kind, für das Sie Kindergeld beziehen oder den Kinderfreibetrag geltend machen können, sind es 67 Prozent. Das Nettogehalt wird dabei von der Bundesagentur für Arbeit berechnet. Dazu werden von Ihrem Bruttoeinkommen der vergangenen zwölf Monate pauschal 20 Prozent Sozialversicherungsbeiträge, die rechnerische Lohnsteuer und, falls nötig, der Solidaritätszuschlag abgezogen. Damit Sie Arbeitslosengeld beziehen können, gelten zwei Voraussetzungen: Für die maximale Bezugsdauer von 18 Monaten müssen Sie in den vergangenen fünf Jahren mindestens 36 Monate versichert gewesen sein.

Advertisement

Für 24 Monate Arbeitslosengeld benötigen Sie mindestens 48 Versicherungsmonate und müssen mindestens 58 Jahre alt sein. Haben Sie Ihre letzte Stelle selbst gekündigt, gilt oft eine Sperre von zwölf Wochen, in denen Sie kein Arbeitslosengeld erhalten. Die Bezugsdauer reduziert sich dann um diese Sperrzeit. Wichtig zudem: Wer Arbeitslosengeld bezieht, muss dem Arbeitsmarkt weiter zur Verfügung stehen.

Das heißt, dass Sie sich um einen neuen Job bemühen müssen. Um Personal abzubauen, bieten Unternehmen Mitarbeitern oft einen Geldbetrag an. Diese Abfindung kann sich etwa aus einem Tarifvertrag, einem Aufhebungsvertrag oder einem Sozialplan ergeben. Theoretisch kann der Betrag frei verhandelt werden.

Es gibt aber Richtwerte von einem halben Bruttomonatsgehalt pro Jahr der Betriebszugehörigkeit. Bei zehn Jahren im Betrieb und einem Bruttogehalt von 5000 Euro monatlich läge die Abfindung also bei 25.000 Euro. In der Regel erhalten Sie die Abfindung als Einmalzahlung. Sie müssen das Geld versteuern.

Es fallen aber keine Sozialversicherungsbeiträge an. Damit hängt der genaue Nettobetrag auch davon ab, wann im Kalenderjahr Sie Ihren Job verlieren. Nehmen Sie eine Abfindung ohne wichtigen Grund an, also etwa nur des Geldes wegen, dann kann das Jobcenter Sie deswegen ebenfalls für zwölf Wochen vom Arbeitslosengeld sperren. Ältere Arbeitnehmer haben zudem die Möglichkeit, Ihren Ruhestand vorzuziehen.

Normalerweise brauchen Sie mindestens fünf Versicherungsjahre und müssen mindestens 67 Jahre alt sein, falls Sie 1964 oder später geboren wurden. Dieser Termin lässt sich in zwei Fällen vorziehen:Wer auf mindestens 35 Versicherungsjahre kommt, darf schon ab seinem 63. Geburtstag in Rente gehen. Dafür müssen Sie aber Abschläge von 0,3 Prozent für jeden Monat vor Ihrem regulären Renteneintrittsalter hinnehmen.

Maximal wären das bei vier Jahren 14,4 Prozent.gehen. Vor 1964 Geborene können das sogar noch ein paar Monate eher beantragen. Sie können nicht zwischen beiden Frührenten wechseln. Daneben gibt es noch vorzeitige Renten für schwerbehinderte Menschen oder erwerbsgeminderte Menschen.

Auf diese Sonderfälle gehen wir in unseren Musterbeispielen aber nicht ein. Jeweils anderthalb Jahre davon können Sie Arbeitslosengeld beziehen. Das ist aber deutlich niedriger als Ihr bisheriges Nettoeinkommen. Ohne Abfindung fehlen Ihnen deswegen bereits zwischen 800 und 1430 Euro im Monat.

Selbst eine Standard-Abfindung für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit gleicht das nicht komplett aus. Bei 20 Jahren hätten Sie einen leichten Überschuss. Sie müssen also in den meisten Fällen für die Dauer des Arbeitslosengeldes mit weniger Einkommen auskommen und für die Zeit danach einen Job finden, mit dem Sie Ihr bisheriges Nettogehalt wieder verdienen. Lediglich bei einer Abfindung für 20 Jahre können Sie mit etwas weniger Gehalt auskommen.

Advertisement

Maximal wären aber Einbußen von 5,5 Prozent akzeptabel. Wenn Sie beim Jobverlust schon 60 Jahre alt sind, haben Sie zwei Vorteile: Erstens verkürzt sich die Dauer bis zum Renteneintritt um jeweils fünf Jahre. Statt acht bis zwölf sind es jetzt nur noch drei bis sieben Jahre.

Zudem erhalten Sie länger Arbeitslosengeld. Die maximale Bezugsdauer steigt von 18 auf 24 Monate. Finanziell ändert das zunächst wenig. Ohne Abfindung oder Selbst mit einer Abfindung für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit haben Sie während der Arbeitslosigkeit weniger Geld als zuvor.

Um danach Ihren alten Lebensstandard zu erreichen, müssten Sie also einen Job mit bisherigem Gehalt finden. Bei einer Abfindung über 20 Jahre können Sie jetzt aber auf bis zu 19 Prozent Ihres Gehalts verzichten. Damit eignen sich auch Teilzeitjobs über 32 statt 40 Wochenstunden. Dafür ergibt sich eine andere Möglichkeit.

Falls Sie nicht mehr arbeiten wollen, können Sie die fehlenden Jahre auch mit Ersparnissen überbrücken. Arbeitslosengeld gäbe es dann nicht. Um die Rente mit Abschlägen zum 63. Geburtstag zu erreichen, bräuchten Sie bei 3000 Euro bisherigem Bruttogehalt dann rund 47.000 Euro Vermögen.

Mit einer Abfindung nach 10 Jahren wären es nur 35.000 Euro, bei 20 Jahren sogar nur rund 24.000 Euro. Die abschlagsfreie Frührente können Sie so meist nicht erreichen, weil Ihnen als 60-Jähriger in den allermeisten Fällen noch Versicherungsjahre fehlen dürften. Für die reguläre Rente mit 67 müssten die Ersparnisse mit 136.000 Euro bei 3000 Euro brutto und 20-jähriger Abfindung und 270.000 Euro bei 6000 Euro brutto ohne Abfindung schon sehr hoch sein.

Verlieren Sie Ihren Job im Alter von 63 Jahren und haben Sie schon 35 Versicherungsjahre gesammelt, können Sie bereits mit Abschlägen in Rente gehen. Sie bekommen dann aber 14,4 Prozent weniger. Haben Sie schon 45 Versicherungsjahre gesammelt, müssen Sie noch zwei Jahre überbrücken. Das geht komplett mit Arbeitslosengeld.

Zwar müssten Sie sich in dieser Zeit auf Jobs bewerben, doch bei älteren Arbeitnehmern ist die Arbeitsagentur oft nicht sehr streng. Die Vermittlungschancen sind zu gering. Wollen Sie nicht mehr arbeiten, können Sie die zwei Jahre auch je nach Art der Abfindung und Höhe Ihres bisherigen Gehalts mit der Abfindung nach 20 Jahren oder ohne Abfindung mit maximal 120.000 Euro Vermögen überbrücken.

Erfüllen Sie bislang nicht die Voraussetzungen für die abschlagsfreie Frührente und wollen nicht mit Abschlägen in Rente gehen, müssen Sie nach zwei Jahren Arbeitslosengeld noch weiterarbeiten. Wer eine Abfindung nach 20 Jahren erhalten hat, kann dabei auf rund zehn Prozent Ihres bisherigen Gehalts verzichten.