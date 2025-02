Jochen Rotter Favorit beim Saisonauftakt der IOEM Stocksport 600

Der amtierende Champion startet als Favorit in die neue Saison. Rotter hat sich intensiv auf die neue Saison vorbereitet und präsentiert sich in guter Form.

Wenn am kommenden Wochenende auf dem Pannonia-Ring die ersten beiden Rennen der IOEM Stocksport 600 zur Austragung gelangen, startet der amtierende Champion Jochen Rotter als Favorit in die Saison. Nach seinen Titelgewinnen 2013 (IOEM Supersport und Alpe Adria Supersport) sowie 2014 (IOEM Superstock 600 ) hat Jochen Rotter über den Winter nichts dem Zufall überlassen.

Der selbstbewusste Niederösterreicher investierte nicht nur in seine körperliche Fitness, sondern auch in die optimale Vorbereitung seines Motorrades. In ausgezeichneter Form präsentierte sich der Suzuki-Pilot, der morgen seinen 30. Geburtstag feiert, bereits beim Saisonauftakt der Alpe Adria Meisterschaft auf dem italienischen Adria International Raceway. In beiden Läufen musste sich der Werkstättenleiter lediglich dem ungarischen Honda-Piloten David Juhasz geschlagen geben. «Es wäre sicher etwas mehr möglich gewesen, aber ich hatte Probleme mit der Bremse, die nach wenigen Runden deutlich nachgelassen hat. Für die Rennen auf dem Pannonia-Ring sollte alles wieder in Ordnung sein», ist Rotter, der seinen Traum von einer Teilnahme bei der Tourist Trophy auf der Insel Man mangels Budget weiter verschieben muss, überzeugt. Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





