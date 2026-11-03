Jochen Seitz kritisiert Regionalliga Bayern und fordert Strukturreform in Deutschland

Trainer Jochen Seitz übt scharfe Kritik am Spielbetrieb der Regionalliga Bayern und fordert deren Auflösung. Er fordert eine faire Aufstiegsstruktur für alle deutschen Fußballligen.

Der erfahrene Fußballtrainer Jochen Seitz hat seine Ambitionen auf der Trainerbank des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga erfolgreich umgesetzt. Doch parallel zu seiner aktuellen Tätigkeit äußert sich der 50-Jährige scharfkritisch zur aktuellen Struktur des deutschen Amateurfußballs. Insbesondere das System der Regionalligen stößt bei ihm auf heftigen Widerstand, da er darin eine massive Ungerechtigkeit für viele Vereine sieht. Seitz nutzt seine Plattform im Podcast '4 zu 3' von Magenta Sport, um offen für eine grundlegende Neugestaltung der Aufstiegsmöglichkeiten einzutreten.

Schärfste Kritik an den Aufstiegsregeln des DFB

Jochen Seitz bezeichnet es ausdrücklich als Skandal, wenn ein tabellarischer Meister in einer Liga nicht in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen darf. Für den Coach gehört diese Regel unbedingt abgeschafft, da sie den Wettbewerbscharakter der Liga untergräbt. Er fordert den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf, eine klare Richtung vorzugeben, um die bestehenden Ungereimtheiten zu beseitigen. Seitz erkennt an, dass es unmöglich ist, alle Vereine auf einer Strecke zu zufriedenzustellen, doch er hält das aktuelle Modell für unangemessen. Stattdessen plädiert er für ein neues System, das als 'Kompassmodell' bezeichnet wird und von allen Akteuren akzeptiert werden kann. Ein notwendiger Kompromiss soll herbeigeführt werden, wobei eine finale Abstimmung beim DFB-Bundestag am 18. Dezember geplant ist. Diese Entscheidung wird als wichtiger Wendepunkt für die Zukunft des deutschen Ligasystems betrachtet.

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Ungerechte Bedingungen in der Regionalliga Bayern

Der Trainer bleibt weiterhin verärgert über die spezifischen Bedingungen, die in der Regionalliga Bayern herrschen. Er vergleicht die Situation mit der Regionalliga Nordost, wo Vereine bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft kämpfen müssen. In der Regionalliga Bayern hingegen war für den FC Würzburg als Tabellendritter bereits fünf Wochen vor Saisonende klar, dass sie an der Relegation teilnehmen würden. Diese Sicherheit habe es den Verantwortlichen ermöglicht, Spieler zu schonen, was er als unfairen Vorteil empfindet. Seitz stellt die Frage, wer in der Regionalliga Bayern überhaupt bereit ist, sportlich bedingt in die 3. Liga aufzusteigen. Die Befürchtung ist groß, dass sich in der kommenden Saison wieder nur ein einziger Verein dazu bereit erklären wird. Diese Dynamik empfindet der 50-Jährige als absolut ungerecht im Vergleich zu anderen Ligen mit ähnlichen Ambitionen.

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Forderung nach Auflösung der Regionalliga Bayern

Seitz geht in seinen Aussagen noch einen Schritt weiter und forderte die tatsächliche Auflösung der Regionalliga Bayern. Als Grund führt er an, dass es keine Vereine gebe, die eine Ausweitung des Spielbetriebs in Richtung 3. Liga anstreben. Zudem bemängelt er, dass es in dieser Liga teilweise Stadien gebe, die für den höherklassigen Spielbetrieb überhaupt nicht tauglich seien. Diese Zustände seien ungerecht für alle anderen Teilnehmer, insbesondere für die Regionalliga Nordost. Diese Liga verfüge über viele tolle Stadien und eine enorme Anhängerschaft, die verdient habe, in der 3. Liga vertreten zu sein. Seitz sieht den Widerstand des Bayerischen Fußball-Verbandes gegen solche Veränderungen als absolute Unverschämtheit an. Diese harsche Kritik ist nicht zufällig, da Seitz als Trainer von Viktoria Aschaffenburg jahrelang direkt in der Regionalliga Bayern tätig war und die inneren Mechanismen genau kennt.

Gegenvorschlag von Christoph Kern trifft auf Ablehnung

Ein alternativer Vorschlag kommt von Dr. Christoph Kern, dem Verbandsboss des Bayerischen Fußball-Verbandes. Der 43-Jährige favorisiert eine Aufstockung der 3. Liga auf 22 Mannschaften, wovon fünf Aufsteiger aus den Regionalligen stammen würden. Dieser Plan hätte zur Folge, dass die Regionalliga Bayern erhalten bliebe. Jochen Seitz stimmt dieser Lösung jedoch komplett anders zu als der Vorstand oder der Verbandspräsident. Er fragt sich, was der Grund sein soll, die Regionalliga Bayern unbedingt beibehalten zu wollen. Sein Unverständnis ist groß, da er in diesem Vorschlag keine Lösung der Kernprobleme sieht. Die Diskrepanz zwischen den Interessen der südlichen Liga und denen der nordostdeutschen Verbände bleibt somit eine der größten Herausforderungen für den DFB.