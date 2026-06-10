Jochen Seitz spricht erstmals über seinen Rücktritt vom FC Lok

Jochen Seitz ist nach zwei Jahren verlassen worden, nachdem er den FC Lok zu zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg geführt hatte. In einem emotionalen Video gibt er an, dass er nach zwei Meisterschaften ohne Belohnung keine Energie mehr hatte, den dritten Anlauf zu nehmen. Er dankt den Fans, den Ehrenamtlichen und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle für ihre Unterstützung.

Der Erfolgstrainer Jochen Seitz ist erstmals zu Wort gekommen, nachdem er den FC Lok nach zwei Jahren verlassen hatte. In einem emotionalen Video gibt er an, dass er nach zwei Meisterschaften ohne Belohnung keine Energie mehr hatte, den dritten Anlauf zu nehmen.

Er blickt auf die zwei erfolgreichen Jahre zurück und dankt den Fans, den Ehrenamtlichen und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle für ihre Unterstützung. Sein Dank geht auch an seinen Staff und die Mannschaft, die er als eine große Familie beschreibt. Er hofft, dass er eines Tages wieder im Bruno-Plache-Stadion auftauchen wird und drückt den FC Lok weiterhin die Daumen





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