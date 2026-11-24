Nach seiner Hirnoperation wartete Joe Amabile nervös auf die erste Kontrolle. Jetzt teilt er die erlösenden Ergebnisse.

-Video verraten, wie seine erste Kontroll-MRT nach dem Eingriff ausgefallen ist. Die Ergebnisse fallen durchweg positiv aus: Das MRT zeigte keine Auffälligkeiten, auch Anzeichen für einen Tumor wurden nicht entdeckt.

Auch sein Gehirn heile demnach hervorragend.

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"Ich habe die Ergebnisse meiner MRT bekommen. Sie ist unauffällig. Ich erhole mich gut. Die Operation ist großartig verlaufen.

Also kann es weitergehen"in dem Clip und wirkte dabei sichtlich erleichtert. In der Bildunterschrift zu seinem Beitrag fasste er die guten Neuigkeiten für seine Follower noch einmal zusammen: "Die MRT war unauffällig. Keine Anzeichen eines Tumors und mein Gehirn erholt sich großartig.

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" Für den TV-Star gibt es nun die erfreuliche Gewissheit: Die Operation war erfolgreich. Ins Rollen gebracht hatte alles ein Ganzkörperscan des Anbieters Prenuvo. Bei der Untersuchung im Sommer stießen die Mediziner auf eine Läsion inKopf, die etwa so groß wie eine Blaubeere war. Im August unterzog sich der Fernsehstar daraufhin einer Hirnoperation.

Erst danach machte er öffentlich, welche Diagnose die Ärzte ihm gestellt hatten: Bei ihm war ein sehr niedriggradiges Astrozytom festgestellt worden, wieberichtet. Diese Tumorart kann sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark auftreten. Nach eigenen Angaben konnten die Ärzte den Tumor vollständig entfernen. Dennoch ist seine Behandlung damit nicht beendet.

Da bei bösartigen Hirntumoren nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Zellen zurückbleiben, muss der Realitystar weiterhin Medikamente einnehmen. Wie sehr ihn die bevorstehende Untersuchung verunsicherte, hattehabe er sich nicht ganz auf der Höhe gefühlt. Dennoch ließ er sich nicht davon abhalten, bei dem schönen Wetter eine Runde laufen zu gehen. Der Sport hatte für ihn in den vergangenen Monaten ohnehin eine besondere Bedeutung: Während seiner Genesung bereitete er sich auf den New-York-City-Marathon vor.in New York tatsächlich die Ziellinie.

Seine Ehefrau Serena Pitt stand dabei am Streckenrand und feuerte ihn an. Im Anschluss richtete sie bei Instagram rührende Worte an ihren Liebsten: "Ich werde diesen Tag nie vergessen. Du inspirierst mich und so viele Menschen um dich herum!!

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"Joe Amabile spricht bei "Click Bait" with Bachelor Nation Live während des SCAD TVfest 2023 in Atlanta, GeorgiaSerena Pitt und Joe Amabile bei der New-York-Premiere von "If", Mai 2024Stark! Auch die Unsicherheit darf bei solchen Updates Platz haben. Ergebnis anzeigen