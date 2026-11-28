Wegen seiner Krebserkrankung muss der frühere US-Präsident Biden eine PR-Tour für seine Memoiren eindampfen. Das öffentliche Interesse an dem Rückblick des Demokraten auf seine Zeit im Weißen Haus scheint sich ohnehin in Grenzen zu halten.

Joe Biden feierte am 20. November seinen 84. Geburtstag. Wegen seiner Krebserkrankung muss der frühere US-Präsident Biden eine PR-Tour für seine Memoiren eindampfen.

Das öffentliche Interesse an dem Rückblick des Demokraten auf seine Zeit im Weißen Haus scheint sich ohnehin in Grenzen zu halten. Die Memoiren von Ex-US-Präsident Joe Biden sind in der ersten Woche nach dem Verkaufsstart am 17. November in den Vereinigten Staaten nur rund 21.000 Mal verkauft worden. Das berichtet AP unter Berufung auf den Marktforscher Circana.

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Demnach verkauften sich die Memoiren seiner demokratischen Amtsvorgänger exponentiell besser: die von Ex-Präsident Barack Obama bereits in den ersten 24 Stunden mehr als 800.000 Mal, die von Bill Clinton mehr als eine Million Mal innerhalb von 14 Tagen. In Bidens Buch mit dem Titel „Promise me, America“ blickt der Demokrat auf die Zeit als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von 2021 bis 2025 zurück.