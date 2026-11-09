Joe Bidens Memoiren: Harsche Kritik an Trump und schmerzliches Treffen im Weißen Haus

In seinen Memoiren 'Promise Me, America' geht Joe Biden hart ins Gericht mit Donald Trump. Er offenbart Details zu ihrem Treffen im Oval Office und verurteilt die Ereignisse um den 6. Januar 2021.

Joe Biden gibt in seinen neuen Memoiren, die am 17. November unter dem Titel "Promise Me, America" veröffentlicht werden, keine halben Sachen. Der ehemalige US-Präsident rechnet nicht nur mit seinem politischen Rivalen Donald Trump ab, sondern liefert auch ein intimes Porträt ihrer letzten Begegnung im Weißen Haus. Lange verspottete Trump seinen Vorgänger als "Sleepy Joe", doch nun schlägt Biden mit drastischen Worten zurück und wirft Trump vor, Amerika schweren Schaden zugefügt zu haben.

Bidens scharfe Anklage gegen Trumps Präsidentschaft

Die Kritik von Joe Biden an Donald Trumps zweiter Amtszeit ist unmissverständlich und scharf formuliert. Biden schreibt, Trump habe "einen Aufstand" angeführt, um an der Macht zu bleiben, nachdem das amerikanische Volk ihn abgewählt hatte. Besonders der Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 wird von Biden als unverzeihlich dargestellt. Er betont, dass diese Tat niemals vergessen werden dürfe. Bidens bitterer Wunsch ist es, dass diese Erinnerung Trump bis ins Grab verfolgen soll.

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Auch die Begnadigungen, die Trump den Beteiligten an den Ausschreitungen erteilte, verurteilt Biden auf das Schärfste. Er argumentiert, dass niemand, der wegschauge, während Polizisten geschlagen, aufgespießt und brutal misshandelt würden, sich als Freund der Polizei inszenieren könne. Trumps Regierungsstil habe seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Biden sieht im Republikaner eine "Abrissbirne", die an den fundamentalen politischen Traditionen und Institutionen Amerikas rüttelt und diese destabilisiert.

Das unerwartete Treffen im Oval Office im November 2024

Ein zentraler Abschnitt der Memoire beschreibt das Treffen zwischen Joe Biden und seinem Nachfolger Donald Trump im Oval Office. Dieses Gespräch fand kurz nach dem Sieg von Trump bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 statt, bei dem er gegen Kamala Harris antrat. Biden erinnert sich, dass Trump ihn bei der Begegnung mit Komplimenten regelrecht überschüttete. Der ehemalige Präsident sei derart freundlich gewesen, dass Biden zunächst den Eindruck gewann, Trump wolle ihn auf den Arm nehmen.

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Trump soll Biden damals gesagt haben: "Weißt du, Joe, wenn es die Politik nicht gäbe, glaube ich, wären wir gute Freunde. Wir würden die ganze Zeit nur Golf spielen." Biden gab an, völlig verblüfft gewesen zu sein. Er sei so fassungslos gewesen, dass er nicht sofort antworten konnte. Zusätzlich lobte Trump Bidens Bilanz bei der Schaffung von Arbeitsplätzen als "außergewöhnlich". Auch entlastend erklärte Trump, erleichtert zu sein, nicht gegen Biden bei der Wahl antreten zu müssen, sondern gegen Kamala Harris.

Unterschiedliche Weltsichten und das Ende der Freundlichkeit

Doch dieser versöhnliche Eindruck von Donald Trump hielt nicht lange an. Während des fast zweistündigen Gesprächs im Oval Office wurde Joe Biden klar, wie fundamental unterschiedlich die beiden Politiker die Weltpolitik betrachten. Biden, der zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung 83 Jahre alt ist, zieht daraus das ernüchternde Fazit, dass kein Land auf Dauer eine Führung ohne Charakter überstehen könne.

Laut Biden interessierte sich Trump im Gespräch nicht für substanzielle politische Themen oder globale Herausforderungen. Stattdessen zeigte er ein reines Interesse an den Persönlichkeiten der Staats- und Regierungschefs. Biden vergleicht dieses Verhalten mit Klatsch auf einer Dinnerparty, bei der über andere Leute gesprochen wird, anstatt über konkrete politische Strategien zu debattieren. Diese Beobachtung vertiefte Bidens Sorge um die amerikanischen Institutionen und die internationale Positionierung der USA.

Krebsdiagnose und die Zukunft der Memoiren

Noch bevor die Memoiren veröffentlicht wurden, wurde bei Joe Biden Krebs diagnostiziert. Die Diagnose hat direkten Einfluss auf die Vermarktung des Buches. Auf der Social-Media-Plattform X bestätigte Biden, dass er aufgrund seiner Erkrankung nur eingeschränkt Werbetermine übernehmen könne. Dies bedeutet, dass Fans weniger persönliche Auftritte des ehemaligen Präsidenten erwarten können, um die "Promise Me, America"-Veröffentlichung zu feiern.

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Trotz der schweren Diagnose zeigen Bidens Ärzte weiterhin Zuversicht in seine Genesung. Biden selbst fasst die Situation nüchtern zusammen und gesteht ein: "Manche Tage sind besser als andere." Diese Offenheit über seinen gesundheitlichen Zustand unterstreicht die Dringlichkeit und Personalität seiner politischen Bilanz. Mit dem Buch legt Biden nun seine Sicht auf die letzte Zeit im Amt und die Beziehung zu Donald Trump fest, eine Sichtweise, die deutlich von der langjährigen rhetorischen Feindseligkeit geprägt ist.