Die Cincinnati Bengals verlieren mit 20:22 gegen die Washington Commanders. Trotz eines Field-Goals von Kicker Evan McPherson gewinnt Washington knapp.

Die Cincinnati Bengals erleiden nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen eine knappe Niederlage im Auswärtsspiel bei den Washington Commanders. Der Super-Bowl-Mitfavorist verliert am Ende mit 20:22 Punkten, obwohl Quarterback Joe Burrow und das Team im dritten Viertel noch in Führung lagen. Das Spiel endete dramatisch vier Sekunden vor Schluss, als Kicker Drew Stevens für Washington den entscheidenden Field-Goal verwandelte.

Dunkler Vorfall im dritten Viertel

Ein unvergesslicher Moment ereignete sich drei Minuten und eine Sekunde nach Beginn des dritten Viertels im Northwest Stadium in Landover, Maryland. Plötzlich brach ein vollständiger Stromausfall aus, wodurch die Arena in tiefe Dunkelheit gehüllt wurde. Die Schiedsrichter unterbrachen das Spiel umgehend, da keine ausreichende Beleuchtung für die Fortsetzung bestand. Nur wenige Notlichter blieben übrig, um die minimale Sichtbarkeit sicherzustellen.

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Die Unterbrechung dauerte genau drei Minuten und 40 Sekunden. Erst als die Stromversorgung wiederhergestellt war, konnten die Commanders das Spiel fortsetzen. Solche technischen Ausfälle sind in der National Football League (NFL) eine extreme Seltenheit und verursachten kurzzeitig Unsicherheit unter den Fans und Spielern.

Gast Alex Ovechkin und Start-Chaos

Eishockey-Legende Alex Ovechkin war als prominenter Gast anwesend und nutzte die Gelegenheit für Auftritte auf dem Spielfeld. Er versuchte, einen Football an Quarterback Jayden Daniels zu werfen, was jedoch eher unsicher gelang. Mit einem Eishockeyschläger zeigte der NHL-Rekordtorschütze deutlich bessere Fähigkeiten. Im Anschluss daran führte er das traditionelle Ritual "Spike the Spear" vor dem Heimspiel durch. Dabei rammt er einen riesigen Speer mit voller Wucht in den Rasen, um die Fans aufzubringen.

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Während der Zeremonie begannen die Bengals alles andere als gut. Bereits nach vierzehn Sekunden wurde Joe Burrow von der Defense der Commanders gesackt. Beim darauffolgenden zweiten Angriff geriet er erneut unter starken Druck und warf den Ball ins Aus. Auf der anderen Seite des Feldes erlitt Jayden Daniels eine heftige Behandlung. Defensive End Dexter Lawrence II packte ihn und wirbelte ihn wie im Schleudergang um die eigene Achse, eine Szene, die an Wrestling-Einlagen erinnerte.

Cincinnati übernimmt das Kommando

Das erste Viertel endete torlos, bevor die Bengals im zweiten Viertel die Initiative übernahmen. Runningback Samaje Perine wurde von der Defense der Commanders eigentlich gestoppt, doch seine Mitspieler schoben ihn von hinten mit voller Kraft weiter. Diese bizarre Aktion führte dazu, dass Perine mehrere Meter im Pulk über das Feld geschoben wurde und Raum gewann.

Kurz vor der Halbzeitpause übernahmen die Bengals auch auf der Anzeigetafel die Kontrolle. Evan McPherson traf per Field-Goal, danach legte Tee Higgins einen Touchdown nach. McPherson verwandelte den anschließenden Extra-Punkt, sodass Cincinnati mit 10:0 in die Pause ging. Washington reagierte jedoch kurz vor der Pause. Jacory Croskey-Merritt erzielte einen Touchdown und feierte diesen mit einem spektakulären Sprung ins Publikumsareal.

Dramatisches Finale mit Field-Goals

Nach dem Blackout schien den Bengals schnell wieder das Licht aufzugehen. Kurz nach der Unterbrechung sorgte Colbie Young für einen weiteren Touchdown und stellte die Führung Cincinnatis wieder her. In der Schlussphase des Spiels gerieten die Bengals jedoch unter starken Druck. Die Commanders drängten massiv, um den Rückstand aufzuholen.

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Knapp drei Minuten vor dem Ende erzielte Kicker Drew Stevens per Field-Goal die 19:17-Führung für Washington. Es handelte sich um seinen dritten erfolgreichen Schuss in Folge in diesem Spiel. Cincinnati hatte noch eine letzte Chance. Fünfzig Sekunden vor dem Ende erhielt Kicker Evan McPherson die Möglichkeit, ein Field-Goal aus fünfundfünfzig Yards Distanz zu versuchen.

McPherson traf den Ball perfekt, was als Mega-Schuss gefeiert wurde. Doch die Commanders warfen im Anschluss alles nach vorn, um die Ballbesitzzeit zu minimieren. Kicker Drew Stevens versenkte das Ei nur vier Sekunden vor dem Abpfiff. Dieser entscheidende Moment sicherte den Washington Commanders den 22:20-Sieg in einem extrem spannenden Match.