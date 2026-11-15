Nach Mauricio Pochettinos Wechsel zu Manchester United sieht Joe Scally Chancen auf ein Comeback in der US-Nationalmannschaft. Details zum Trainerwechsel und den aktuellen Leistungen des Abwehrspielers.

Joe Scally erhält eine unerwartete Chance auf eine Rückkehr in die US-Nationalmannschaft, nachdem die Ära von Nationaltrainer Mauricio Pochettino ihrem Ende entgegengeht. Der 23-jährige Rechtsverteidiger von Borussia Mönchengladbach war lange Zeit außen vor geblieben, doch der bevorstehende Trainerwechsel bei Manchester United könnte die Tür wieder öffnen. Die US-Delegation bereitet sich auf das wichtige Rückspiel gegen Haiti vor, wobei die Weichen für die zukünftige Personalauswahl bereits gestellt werden.

Trainerwechsel offenbart neue Chancen für Scally

Mauricio Pochettino wird das kommende Spiel am Mittwoch gegen Haiti in Haiti als letzte Aufgabe für die USA bekleiden. Bereits am Samstagabend hatte die US-Nationalmannschaft das Hinspiel im Nations-League-Viertelfinale mit einem klaren 6:0-Sieg gegen Haiti gewonnen. Pochettino, der im Alter von 54 Jahren steht, hat seine Karriere in den Vereinigten Staaten vorläufig beendet, um sein neues Amt in der Premier League anzutreten. Die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag belief sich auf rund neun Millionen Euro, was dem Verband und dem Trainer die Trennung ermöglichte, ohne langwierige rechtliche Auseinandersetzungen.

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Pochettino hatte während der Pressekonferenz vor dem Hinspiel deutlich gemacht, dass dieser Schritt nicht leicht fiel. Er erklärte, dass es eine der schwierigsten Entscheidungen seiner Laufbahn war und er die Erfahrung mit dem Land und der Bevölkerung sehr schätze. Obwohl er seinen Vertrag bis zum Jahr 2030 verlängert hatte, erkannte er, dass Opportunities wie der Wechsel zu Manchester United selten sind. Diese emotionale Abschiedsrunde markiert das Ende seiner Zeit als Coach der US-Elf und eröffnet dem Verband die Möglichkeit, einen neuen Weg zu gehen.

Pochettinos Skepsis und Scallys vergangene Rolle

Während der Amtszeit von Mauricio Pochettino blieb Joe Scally weitgehend im Schatten. Bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer im eigenen Land war der Abwehrspieler zwar im Kader, kam aber nur zu einem einzigen Einsatz in der Startformation. Dieses Aufgebot unterlag Belgien im Achtelfinale mit 1:4. Sein letztes Spiel unter Pochettino war die 2:3-Niederlage gegen die Türkei, bei der er die vollen 90 Minuten absolvierte. Seit diesem Zeitpunkt wurde er bei weiteren Nominierungen nicht berücksichtigt, was auf eine erkennbare Distanz zwischen Trainer und Spieler hindeutet.

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Die Beziehung zwischen dem US-Coach und dem Defensivakteur von Borussia Mönchengladbach war als nicht optimal beschrieben worden. Kritiker und Medien beobachteten, dass Pochettino kein großer Fan von Scally war. Dies führte dazu, dass der 23-Jährige fast zwei Jahre lang nicht zum 29. Länderspiel kam. Die Verlängerung des Vertrags von Mauricio Pochettino bis zum Jahr 2030 hatte zunächst die Sorge geschürt, dass Scally noch länger auf seine nächste Berufung warten müsste. Die aktuelle Situation ändert diese Perspektive jedoch grundlegend.

Kräftesammlung in Gladbach als Argument für den Newcomer

Inzwischen hat Joe Scally durch konstante Leistungen bei Borussia Mönchengladbach sein Selbstvertrauen zurückerlangt. In den ersten neun Partien der aktuellen Liga-Saison konnte sich der Abwehrspieler wieder in den Vordergrund spielen. Experten, die den Spieler bereits früher als erledigt eingestuft hatten, werden nun eines Besseren belehrt. Seine stabilen Auftritte auf der rechten Abwehrseite dienen ihm als starkes Argument, um beim neuen Nationalcoach Eindruck zu schinden.

Die Leistungen im Verein sind der Schlüssel zur nationalen Rückkehr. Scally demonstriert Fitness, Taktikverständnis und Einsatzbereitschaft auf höchstem Niveau. Diese Formkurve kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da die US-Delegation bald einen neuen Trainer präsentieren wird. Die Hoffnung des Spielers ist berechtigt, dass die neuen Verantwortlichen einen Neuanfang wagen und seine aktuellen Fähigkeiten in den Fokus rücken. Borussia Mönchengladbach profitiert indirekt von dieser Aufmerksamkeit, da ein stärkeres Scally auch den Verein stützt.

Weitere Spielpläne und Perspektiven nach dem Abgang

Das bevorstehende Rückspiel am Mittwoch gegen Haiti ist der letzte Akt für Mauricio Pochettino als Nationaltrainer. Nach diesem Spiel wird die Verantwortung an einen Nachfolger übergeben, der wahrscheinlich bald vorgestellt wird. Die US-Delegation wird nun unter neuer Führung einen neuen Kurs einschlagen. Für Joe Scally bedeutet dies die Chance, sein Profil im Nationalteam neu zu schärfen und sich als festen Bestandteil der Abwehr zu etablieren.

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Die Nationalmannschaft der USA steht vor einer Phase des Wandels. Mit dem Abgang von Pochettino gehen nicht nur taktische Konzepte verloren, sondern auch die starre Personalauswahl, die Scally lange benachteiligte. Der Verband hat nun die Möglichkeit, frischen Wind in die Reihen zu bringen. Sollten die neuen Selektoren auf die jungen, formstarken Spieler setzen, könnte Joe Scally bereits beim nächsten Treffen im Kader stehen. Die Hoffnungen im Lager von Borussia Mönchengladbach und unter den US-Fans sind groß, dass die Nominierung bald erfolgt.