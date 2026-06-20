Joe Taslim über harte Dreharbeiten und kaputte Knie: Action mit The Furious

Joe Taslim spricht im Interview über die anstrengenden Dreharbeiten zu The Furious, die Bedeutung von langen Einstellungen und seinen Umgang mit chronischen Knieproblemen durch spezielle Bandagen.

Actionfans erleben seit dem 18. Juni mit dem Film The Furious ein besonderes Kinoereignis. Der Streifen zählt zu den stärksten Vertretern des Genres in diesem Jahr und überzeugt durch außergewöhnlich kreative sowie kompromisslose Kampfszenen .

Eine zentrale Rolle dabei spielt Joe Taslim, der einmal mehr seine beeindruckenden Fähigkeiten als Martial-Arts-Darsteller unter Beweis stellt. Der aus Indonesien stammende Schauspieler, bekannt durch moderne Genre-Meilensteine wie beide The Raid-Filme, sprach im Interview mit BILD über Trainingsformen, die sich besonders zur Selbstverteidigung eignen, und gab Einblicke in die Belastung seiner Knie durch die vielen Actionszenen. Die Dreharbeiten zu The Furious waren eine der anspruchsvollsten Herausforderungen in seiner Karriere, wie Taslim berichtet.

Es sollte zwar chaotisch wirken, doch dieses Chaos wurde bewusst choreografiert und gestaltet - eine körperlich extrem harte Umsetzung. Besonders der finale Kampf erforderte einen Drehzeitraum von etwa zwei bis drei Wochen, wobei allein das Ende eine Woche in Anspruch nahm. In den ersten zwei Tagen tasteten sich die Darsteller an Tempo und Wohlbefinden ab. Lange Einstellungen bedeuteten, dass jeder perfect abliefern musste; ein Fehler eines Einzelnen zwang zum Wiederholen der gesamten Szene.

Statt häufig zu schneiden und in der Postproduktion zusammenzufügen, wollte man hochwertige Action zeigen, bei der die Zuschauer spüren, dass die Schauspieler wirklich gelitten und dafür geblutet haben. Schmerzen gehören laut Taslim zum Geschäft, besonders in der asiatischen Filmproduktion. Während Hollywood oft andere Standards setzt, ist es in Asien üblich, dass man mit Blessuren und Schwellungen weiterarbeitet - ein Zeichen, dass man es richtig macht. Diese Mentalität begleite ihn seit den Dreharbeiten zu The Raid vor 15 Jahren.

Sein Körper ist jedoch durch einen langjährigen Judo-Hintergrund gezeichnet. Seit etwa zehn Jahren hat er kaputte Knie; ein Arzt riet ihm, gefährliche Aktivitäten einzustellen, da Kreuzband, Meniskus und Außenband in beiden Knien stark beschädigt seien. Dennoch dreht er weiter Actionfilme, dank spezieller Kniebandagen, vor allem von der deutschen Marke Bauerfeind, die seine Gelenke stabilisieren. Ohne sie wäre das nicht mehr möglich.

Er hofft, dass seine Knie halten, und plant, so lange wie möglich weiterzumachen. Auf die Frage nach einem Traumgegner nennt Taslim zunächst jüngere Fighter, da seine jugendlichen Idole inzwischen zu alt für solche Szenen sind. Max Zhang und Wu Jing stehen auf seiner Liste, ebenso wie Miao Xie, mit dem er gerade gearbeitet hat. In Hollywood wünscht er sich einen Kampf gegen Keanu Reeves in einem John-Wick-Film.

Er bewundere Reeves' Form und Arbeitsethik und glaubt, dass er ihm das Leben schwer machen könnte. Abschließend betont er seine Bewunderung für die Legenden Bruce Lee, Jackie Chan und Jet Li, deren Erbe er mit seiner Arbeit fortführt.





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