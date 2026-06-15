Joe Tippmann, der offensive Lineman der New York Jets, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Er unterschrieb einen Vierjahresvertrag zum Gesamtwert von 66,4 Millionen Dollar, mit den meisten Millionen Dollar als garantiert. Er verkaufte sich für rund 34,9 Millionen Dollar.

Die New York Jets haben ihren offensiven Lineman Joe Tippmann mit einem vier Jahre langen Vertrag bis zum Ende seiner Karriere verlängert. Tippmann unterschrieb einen Vertrag im Wert von bis zu 66,4 Millionen Dollar.

Rund 34,9 Millionen Dollar sind garantiert. Bislang hatte Tippmann nur in seiner ersten Saison zugestellt und wäre in der kommenden Saison zu seiner ganzen Karriere aufgehört. Tippmann, der bereits in seiner zweiten Runde aus dem Draft stammt, hat sich in den letzten fünf Jahren als sehr guter Pass Protector erwiesen und wurde jetzt für seine Zukunft belohnt.

Die Jets haben zudem ihren Defensivlineman Olu Fashanu, die Tight End Kenyon Sadiq und den Wide Receiver Omar Cooper Jr. auf neue Verträge geeinigt, die ebenfalls Erweiterungen von bereits laufenden Verträgen sind. Tippmann, Fashanu, Sadiq und Cooper waren bereits in dieser Saison im Einsatz und zeigen, wie wichtig sich solide Stürmmöglichkeiten in der Offensive zu Gunsten der Jets ergreifen.

Mit diesen Bauzeiten sollte die Franchise im Laufe der nächsten Jahre eine gutformte und wohlhabende Offensive aufbaute und diese in der Playoffs zeigen. Kilometer könnte diese Saison, besonders am Quarterback, zu holen sein. Während die Jets den Quarterback von 12 Sätzen in der letzten Saison lose verloren haben, könnten 2025 oder später Due Arch Manning und Dante Moore zur Auswahl stehen, die sehr vielversprechende Quarterback-Talente sind undUSC-Stromsunterstützung erhalten würden.

Wie immer in der NFL ist die Zukunft in diesem Bereich für die Jets und alle anderen Teamsnever messerchance. Daher sollten die Jets schnell zuschlagen und in genügend Zeit in den nächsten Jahren, um seinen Bällen zu unterlegen und das Team zum Erfolg zu führen.

Mit den bislang getätigten Abläufen wurden erste Schritte gesetzt, wie man hofft, dass man im Laufe der nächsten Jahre andere Abτεβού treffen wird und seine Base in den Playoffs zu deckelte und PARTY Zum Glück war der Quarterback Problem in der letzten Saison im Wesentlichen nur beschränkt. Mit der relevanten Offensive, die jetzt gebaut wird, sollte nun im Laufe der nächsten Jahre ein pausenlose Streuninfoss für den Quarterback auftauchen.

Aber wie abhängig ist die NFL von den Quarterback-Players, wird von dem Jahr zu dem Jahr, reduzieren wir die Bedeutung des Quarterbacken immer mehr





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

New York Jets Joe Tippmann Offensive Lineman Veranstaltungen Einfachen Wechsel Quarterback Playoffs Future

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neu im Heimkino: 100-Millionen-Dollar-Kracher mit Arnold Schwarzenegger erscheint erstmals in 4KEr verschlang bereits in den 90ern ein gigantisches Budget von 100 Millionen Dollar, der kürzlich erschienene zweite Teil ist jedoch für die Tonne. Heute soll es aber ohnehin um das Original gehen – denn das feiert 4K-Premiere!

Read more »

Herzogin Meghans Marke droht Fünf-Millionen-Dollar-VerlustAs Ever in Gefahr: Meghans Lifestylemarke kämpft mit sinkenden Verkaufszahlen und könnte Verluste in Millionenhöhe erleiden.

Read more »

Ethereum Prognose bei 1.665 Dollar: Warum kauft Tom Lee jetzt für Millionen, während ETF-Abflüsse anhalten?Anzeige / WerbungEthereum notiert am 14. Juni bei rund 1.665 Dollar und liegt damit rund 66 Prozent unter seinem Hoch vom August 2025. Der Angst und Gier Index fiel zuletzt auf einen Wert von 10 und signalisiert

Read more »

MORPHO: 175 Millionen Dollar Finanzierung von Paradigm und a16z im Juni 2026MORPHO ist gegen den Trend um bis zu 10 Prozent gestiegen, nachdem das Lending-Projekt eine Finanzierungsrunde von 175 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Investoren wie Paradigm, a16z und Ribbit haben das Projekt unterstützt.

Read more »