Joel Schmied bestätigt Stammplatz bei FC Köln vor Derby gegen Bayer Leverkusen

Joel Schmied sichert sich den festen Platz in der Innenverteidigung des FC Köln und spricht klare Worte zum bevorstehenden Derby gegen Bayer Leverkusen im Rhein-Energie-Stadion.

Joel Schmied hat sich als fester Bestandteil der Innenverteidigung beim 1. FC Köln etabliert und damit einen entscheidenden Beitrag zur aktuellen Aufstellung geleistet. Der 28-jährige Abwehrspieler verdrängte dabei den neuen Transfer Luka Lochoshvili, der ebenfalls 28 Jahre alt ist, aus der Startelf. Seit zwei Pflichtspielen muss der Georgier auf der Ersatzbank warten, während Schmied die defensive Linie stabilisiert. Diese Entwicklung unterstreicht die hohe Konkurrenz und die formale Stärke des Teams von Trainer René Wagner.

Durchbruch in der Defensive trotz starker Konkurrenz

Die interne Entwicklung bei der Defensive zeigt deutlich, dass Leistung vorrangig belohnt wird. Schmieds Aufstieg erfolgte nicht zufällig, sondern basierte auf konstanten Auftritten, die ihm den unumstrittenen Stammplatz sicherten. Im Gegensatz dazu konnte sich Lochoshvili mit seinen bisherigen Darstellungen noch nicht durchsetzen. Die Entscheidung des Trainers René Wagner, auf Schmied zu setzen, signalisiert einen klaren Fokus auf Bewährung und Zuverlässigkeit in der Backline. Dies gibt dem Team Struktur und Sicherheit in den letzten Wochen der Saison.

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Klare Ansage zum wichtigen Spiel gegen Bayer Leverkusen

Das nächste große Highlight steht bereits am Sonntag um 15.30 Uhr an, wenn das Derby gegen Bayer Leverkusen im eigenen Stadion stattfindet. Joel Schmied äußert sich optimistisch und betont, dass Statistiken vor diesem Duell keine Bedeutung haben. Obwohl der FC Köln die letzten fünf Pflichtspiele gegen den direkten Gegner verloren hat, sieht Schmied keine Gründe für Pessimismus. Er hofft darauf, auch gegen starke Kontrahenten Punkte sammeln zu können, da ein Derby immer gewonnen werden will. Seine Haltung ist geprägt von dem Glauben, dass jeder Spieler sich voll einbringen muss, um die Chancen auf einen Sieg nutzen zu können.

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Selbstvertrauen durch starke Heimbilanz und Festung Stadion

Ein wesentlicher Faktor für die gute Stimmung im Team ist die aktuelle Heimstärke. Der FC Köln ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Dieses Ergebnis gibt den Spielern enormen Mut, insbesondere nach dem knappen 2:1-Sieg im großen Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Auch in der Rückrunde der vergangenen Saison zeigte das Team von Trainer René Wagner beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen lange Zeit eine überlegene Leistung. Schmied beschreibt das eigene Stadion als unglaubliche Festung, die Selbstvertrauen schenkt. Kleine Aktionen wie eine aggressive Grätsche können die Atmosphäre anzünden, was auch den Gegnern bewusst ist und diese unter Druck setzt.

Taktische Aufgaben und persönliche Weiterentwicklung

In der Abwehrreihe wird Schmied von dem englischen Talent Jahmai Simpson-Pusey unterstützt, der 21 Jahre alt ist. Ihre Aufgabe besteht darin, die Angriffe von Bayer Leverkusen, angeführt vom torgefährlichen Patrik Schick mit 30 Jahren und sieben Ligatoren, zu neutralisieren. Schmied selbst reflektiert seine persönliche Entwicklung positiv. Er warnt jedoch davor, den Begriff Stammplatz vorschnell zu verwenden, betont aber, dass seine Form in den letzten Wochen wieder aufwärts geht. Ein breiteres Lächeln am Morgen sei das Ergebnis der gesammelten Spielminuten. Der Trainer vermittle allen Spielern die Botschaft, dass man sich auch ohne Einsatz jede Woche vollständig hineinkämpfen müsse, was Schmied beherzt umgesetzt habe.