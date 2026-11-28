Joelina Drews kritisiert den Harry-Potter-Weihnachtsmarkt in München: „Für so viele Leute zu klein“
Ein Hauch von Hogwarts mitten in München. Auf der Praterinsel hat der weltweit erste Harry-Potter-Weihnachtsmarkt eröffnet. Auch Joelina Drews hat sich vor Ort umgesehen – und fällt ein eher ernüchterndes Urteil.
Ein Hauch von Hogwarts mitten in München. Auf der Praterinsel hat der weltweit erste Harry-Potter-Weihnachtsmarkt eröffnet. Auch Joelina Drews hat sich vor Ort umgesehen – und fällt ein eher ernüchterndes Urteil.
Seit Samstag können Besucher auf der Praterinsel in München in die Welt von „Harry Potter“ eintauchen. Eine, die sich das Spektakel nicht entgehen ließ, ist Joelina Drews. Die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews besuchte den besonderen Weihnachtsmarkt und teilte anschließend ihre Eindrücke auf Instagram.
Ihr Fazit fällt allerdings gemischt aus.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at focusonline
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten