Ein Hauch von Hogwarts mitten in München. Auf der Praterinsel hat der weltweit erste Harry-Potter-Weihnachtsmarkt eröffnet. Auch Joelina Drews hat sich vor Ort umgesehen – und fällt ein eher ernüchterndes Urteil.

Ein Hauch von Hogwarts mitten in München. Auf der Praterinsel hat der weltweit erste Harry-Potter-Weihnachtsmarkt eröffnet. Auch Joelina Drews hat sich vor Ort umgesehen – und fällt ein eher ernüchterndes Urteil.

Seit Samstag können Besucher auf der Praterinsel in München in die Welt von „Harry Potter“ eintauchen. Eine, die sich das Spektakel nicht entgehen ließ, ist Joelina Drews. Die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews besuchte den besonderen Weihnachtsmarkt und teilte anschließend ihre Eindrücke auf Instagram.

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Ihr Fazit fällt allerdings gemischt aus.