Joena Steilen und Laurenz Pesch gaben ihrer Liebe noch eine Chance. Nun macht die Reality-Bekanntheit das endgültige Liebes-Aus öffentlich.

tatsächlich noch einmal miteinander versucht. Doch das Liebescomeback ist bereits wieder Geschichte. Das bestätigte die Realitydarstellerin nun aufsei diesmal durchaus bereit für eine gesunde Partnerschaft gewesen, auch andere Frauen hätten keine Rolle gespielt.

Dennoch habe"Ich konnte gar nicht mit der Vergangenheit abschließen, ich hab wirklich versucht, meinen Kopf abzustellen, aber mich haben einfach unfassbar viele Dinge getriggert", erklärte sie ihren Followern.unterschiedliche Vorstellungen von einer gesunden Beziehung hätten. Deshalb habe sie den zweiten Beziehungsversuch beendet.auch darauf ein, warum sie eine erneute Romanze erst vor Kurzem noch öffentlich dementiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sieSie könne verstehen, dass sich einige Fans dadurch getäuscht fühlten, und entschuldigte sich deshalb bei ihrer Community.

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"Es ist nicht so einfach, wenn man in der Öffentlichkeit steht und gerade selber nicht weiß, wo einem der Kopf steht", erklärte sie aufund wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.wieder etwas laufen könnte, hatten Beobachter schon länger vermutet. Erst vor Kurzem wurden die beiden gemeinsam beim Promiboxformat