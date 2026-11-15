Joey Veerman wird zum heimlichen Anker im BVB-Mittelfeld

Joey Veerman überzeugt mit 89,3 Prozent Passquote und Laufleistungen über 13 Kilometern. Der Niederländer ist Schlüssel im System von Trainer Niko Kovac.

Joey Veerman hat sich in Rekordzeit von einem späten Sommerneuzugang zum unverzichtbaren Taktgeber im Kader von Borussia Dortmund entwickelt. Der niederländische Mittelfeldspieler bringt nicht nur technische Präzision, sondern auch extreme Spielintensität in die Mannschaft. Seine Leistungen auf dem Feld haben bereits jetzt Aufmerksamkeit in seiner Heimat gesorgt, wo er für die Nationalmannschaft zum Einsatz kam.

Balancierte Spielkontrolle und offensive Freiheit

Veermans größte Stärke liegt in seiner ausgeprägten Ballsicherheit, die dem Team Stabilität im Spielaufbau bietet. In den ersten acht Einsätzen in der Bundesliga verteilte er exakt 346 Pässe, wobei 309 dieser Bälle sicher beim Mitspieler ankamen. Diese Quote von 89,3 Prozent platziert den Mittelfeldmann unter die passsichersten Akteure des Dortmunder Kaders. Durch diese zuverlässige Spielverteilung entlastet er seine Sturmspitzen und ermöglicht ihnen, sich offensiver zu positionieren.

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Laufleistungen übertreffen deutsche Top-Teams

Die physische Belastbarkeit des 27-Jährigen ist ebenfalls bemerkenswert und trägt wesentlich zum Pressing-System bei. Beim Remis von 2:2 gegen den FC Bayern München absolvierte der Niederländer Distanzen von mehr als 13 Kilometern. Lediglich Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic vom Gegner legten noch mehr Kilometer zurück. Diese Intensität erlaubt es Spielern wie Jude Bellingham, sich weiter nach vorne zu wagen, da Veerman in der Tiefe für Ordnung sorgt.

Strategischer Transfer von PSV Eindhoven

Die Verpflichtung des Spielers erfolgte Mitte August durch die Übernahme von etwa 22 Millionen Euro bei der PSV Eindhoven. Obwohl dieser Transfer zeitlich spät im Sommer erfolgte, hat sich die Investition für den Verein bereits als voller Erfolg erwiesen. Veerman hat sich schnell in das System von Trainer Niko Kovac integriert und übernimmt zunehmend Verantwortung im Zentrum des Spiels. Seine Fähigkeit, das Spiel aus der Tiefe zu dirigieren, ist ein Schlüsselfaktor für die aktuelle Leistungsbilanz.

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Internationale Bestätigung durch Oranje

Die formstarken Auftritte auf Vereinsebene haben auch die Auswahltrainer der Niederlande auf den Mittelfeldspieler aufmerksam gemacht. Im Rahmen eines Spiels gegen Griechenland stand Veerman in der Startelf der niederländischen Nationalmannschaft. Bei einem deutlichen 7:0-Erfolg bereitete er einen Treffer vor. Diese Nominierung bestätigt, dass der Dortmunder nicht nur im Bundesliga-Alltag, sondern auch auf der internationalen Bühne als wertvoller Akteur gilt.

Zukünftige Rolle unter Trainer Niko Kovac

Veerman hat sich mittlerweile zu einer der Schlüsselfiguren im Aufstellungssystem von Niko Kovac entwickelt. Seine Aufgaben reichen über das reine Passspiel hinaus; er geht auch offensiv gegen den Ball vor und stabilisiert die Defensive durch sein Positionsspiel. Die Kombination aus technischer Sicherheit und enormer Laufbereitschaft macht ihn zu einem einzigartigen Bestandteil der Dortmunder Strategie. Sein Einfluss auf das Spielgeschehen wird in den kommenden Partien weiterhin eine zentrale Rolle spielen.