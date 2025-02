Joghurtkonsum könnte Darmkrebsrisiko senken

Neue Studien deuten darauf hin, dass der regelmäßige Verzehr von Joghurt das Risiko für bestimmte Darmkrebsarten senken kann. Die Forscher fanden einen Zusammenhang zwischen Joghurtkonsum und einem niedrigeren Auftreten von Bifidobacterium-positiven proximalen Darmkrebsfällen.

Boston. Langfristiger Joghurt konsum könnte vor bestimmten Darmkrebs arten schützen. Dies liegt an einer Veränderung des Mikrobiom s, wie es ein Team um Dr. Satoko Ugai vom Department of Pathology am Brigham and Women's Hospital und der Harvard Medical School in einer Studie berichtet (Gut Microbes 2025, online 12. Februar). Entscheidend waren offenbar Bifidobakterien , eine Bakterienart, die in Joghurt vorkommt.

Anhand von Daten zweier Kohortenstudien, in denen die Teilnehmer über Jahrzehnte hinweg beobachtet wurden, stellten die Forscher fest, dass der langfristige Verzehr von zwei oder mehr Portionen Joghurt pro Woche mit niedrigeren Raten von proximalem Darmkrebs einherging. \ Für ihre Untersuchung nutzten die Forscher Daten aus zwei prospektiven Kohortenstudien aus den USA, der Nurses' Health Study (NHS) und der Health Professionals Follow-up Study (HPFS). An diesen Studien nahmen mehr als 121.700 weibliche Krankenschwestern (Alter: 30 bis 55 Jahre) und 51.000 männliche Angehörige von Gesundheitsberufen (Alter: 40 bis 75 Jahre) teil. Die Teilnehmerinnen der NHS-Studie wurden seit 1976 und die Teilnehmer der HPFS-Studie seit 1986 beobachtet. Die Daten zu Lebensstilfaktoren und Krankheitsfolgen basierten auf Fragebögen, einschließlich der Frage nach dem durchschnittlichen Verzehr von Joghurt sowie anderen Milchprodukten. Außerdem untersuchten die Forscherinnen und Forscher Gewebeproben von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit bestätigtem Darmkrebs und maßen die Menge an Bifidobacterium-DNA im Tumorgewebe. \ Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fanden 3.079 dokumentierte Fälle von Darmkrebs in den beiden Studienpopulationen. Für 1.121 Darmkrebsfälle lagen Informationen zum Bifidobacterium-Gehalt vor. Davon waren 346 Fälle (31%) Bifidobacterium-positiv und 775 Fälle (69%) Bifidobacterium-negativ. Die Forscher konnten keinen signifikanten Zusammenhang zwischen langfristigem Joghurtkonsum und der Gesamthäufigkeit von Darmkrebs feststellen. Wohl aber bei Bifidobacterium-positiven Tumoren: Teilnehmer, die zwei oder mehr Portionen Joghurt pro Woche aßen, hatten eine um 20 Prozent niedrigere Inzidenzrate. Dieser Rückgang war auf eine geringere Inzidenz von Bifidobacterium-positivem proximalem Darmkrebs zurückzuführen, einer Art von Kolonkarzinom, die vermutlich mit schlechteren Überlebenschancen verbunden ist als die distale Form. „Es wird seit längerem angenommen, dass Joghurt und andere fermentierte Milchprodukte die Gesundheit des Magen-Darm-Trakts fördern“, so Dr. Tomotaka Ugai, Mitautor, in einer Pressemitteilung zur Studie. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieser schützende Effekt spezifisch für Bifidobacterium-positive Tumoren sein könnte.“ Die Ergebnisse würden die wachsende Zahl von Hinweisen auf einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Mikrobiom und dem Darmkrebsrisiko erweitern. Das Studienteam weist jedoch auch darauf hin, dass weitere Forschungsarbeiten erforderlich sind, die sowohl Grundlagenforschung als auch bevölkerungsbezogene Gesundheitsstudien umfassen, um eine endgültige Schlussfolgerung ziehen zu können





Joghurt Darmkrebs Bifidobakterien Mikrobiom Ernährung

