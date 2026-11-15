Jogi Löw beendet Trainerkarriere: Keine Rückkehr auf die Bank, Empfehlung an die Bayern

Jogi Löw kündigt das Ende seiner Trainerlaufbahn an. Der 66-Jährige verteidigt Joshua Kimmich, kritisiert die Bundesliga und nennt Kevin Trapp als Torwart-Option für FC Bayern München.

Der ehemalige Nationaltrainer Jogi Löw hat in einem exklusiven Gespräch die Konsequenzen aus seiner langen Karriere gezogen. Der 66-Jährige erklärte klar, dass er nicht wieder auf der Trainerbank sitzen wird. In DIE LAGE DER LIGA diskutierte er auch über die aktuelle Kritik an DFB -Kapitän Joshua Kimmich und gab Empfehlungen für den FC Bayern München.

Endgültiges Ende der Trainerkarriere

Jogi Löw gab an, dass er die Verantwortung auf dem Trainerposten nicht mehr tragen möchte. Er betonte, dass seine innere Energie und ihr innerer Wille nicht mehr in dem Maße vorhanden sind wie früher. Nach seiner langen Abwesenheit von der Bank erwartet er nicht mehr viel Interessantes. Daher schließt er eine Rückkehr jetzt fast vollständig aus.

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Schutzschild für Kapitän Joshua Kimmich

Der 66-jährige Coach sprach sich deutlich gegen die Bezeichnung von Joshua Kimmich aus. Er bezeichnete das Label einer Verlierer-Generation als völlig fehl am Platz. Für Löw ist der 31-Jährige ein exzellenter Fußballer. Er hebt hervor, dass dessen Mentalität andere Spieler auf dem Platz mitreißen kann.

Kritik an passivem Spielstil in Deutschland

Jogi Löw übte scharfe Kritik an einigen Bundesligaklubs. Ihn enttäuscht, dass viele Teams nur reaktiv spielen. Auf höchstem Niveau sei es nicht ausreichend, gut organisiert zu sein und auf Fehler des Gegners zu warten. Eine Mannschaft, die Titel gewinnt, muss fußballerisch auf extrem hohem Niveau agieren. Sie muss den Gegner mit dem Ball beherrschen können.

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Jürgen Klopp benötigt Zeit für neue Ideen

Bezüglich des neuen Nationaltrainers Jürgen Klopp warnte Jogi Löw vor zu schnellen Erwartungen. Ein Name allein garantiere keinen Erfolg, sagte der 66-Jährige. Er spürt jedoch, dass die Spieler seiner Idee folgen und diese umsetzen wollen. Dieser Prozess werde etwas dauern. Vor dem nächsten Turnier sei es wichtig, dass die Mannschaft einspielen kann.

Empfehlung für Torwartposten in München

Jogi Löw überraschte mit einem konkreten Vorschlag für den FC Bayern München. Er empfiehlt Kevin Trapp als potenziellen neuen Torwart hinter Jonas Urbig. Der 36-Jährige vom Eintracht Frankfurt wird als gute Option gesehen. Der BILD-Fußballchef Christian Falk erklärte, der Name sei noch nicht gefallen, aber der Vorschlag sei wichtig.

Wertschätzung für Florian Wirtz und Manuel Neuer

Auch über Florian Wirtz äußerte sich Löw positiv. Der 23-Jährige sei einer der besten Spieler ohne Ball. Er reißt große Lücken beim Gegner auf und ist essenziell für Titelgewinne. Zum aktuellen Keeper Manuel Neuer sagte Löw, er würde sich niemals anmaßen, dessen Karriere zu beenden. Die Entscheidung liege allein beim Spieler.