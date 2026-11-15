Jogi Löw kritisiert Aussage zur Kimmich-Generation

Der ehemalige Bundestrainer Jogi Löw reagiert scharf auf Vorwürfe, die DFB-Elf gehöre einer Verlierer-Generation an. Seine klare Position zu Kapitän Joshua Kimmich und den Aufgaben im Nations League-Auftakt.

Der ehemalige deutsche Bundestrainer Jogi Löw äußert sich im Podcast DIE LAGE DER LIGA der Zeitung BILD deutlich zu aktuellen Debatten um die Nationalmannschaft. Dabei bezieht er klar Stellung gegen die Charakterisierung der aktuellen DFB -Auswahl als Verlierer-Generation, insbesondere in Bezug auf seinen langjährigen Mitspieler und jetzigen Kapitän Joshua Kimmich. Die Kritik an der Wortwahl der jüngeren Vergangenheit ist für den 66-jährigen Ex-Coach unverständlich und schadet der Einheit des Teams.

Löws klare Haltung zu Kapitän Kimmich

Jogi Löw verurteilt die Aussage, dass Kapitän Joshua Kimmich einer Verlierer-Generation angehöre, als völlig fehl am Platz. Er erinnert daran, wie wertvoll der Spieler für die deutsche Nationalmannschaft ist und warum seine Führungspersönlichkeit unverzichtbar bleibt. Löw betont, dass solche öffentlichen Herabwürdigungen der aktuellen Spielergeneration nicht akzeptabel sind.

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Der Weltmeister von 2014 blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte mit Joshua Kimmich zurück, die weit in seine Amtszeit als Trainer zurückreicht. Diese historische Verbindung unterstreicht die tiefe Verbundenheit zwischen dem früheren Chefcoach und dem jetzigen DFB-Elf-Captain, was die Klarheit seiner heutigen Positionierung erklärt.

Historischer Rückblick auf die Kimmich-Ära

Die Karriere von Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft begann im Mai 2016, als Jogi Löw ihn in den Kader berief. Bereits im darauffolgenden Sommer, bei der Europameisterschaft, etablierte sich der 31-jährige Spieler als Stammspieler auf der rechten Abwehrseite. Diese Positionierung war ein entscheidender Faktor für den weiteren Verlauf des Turniers.

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Der größte sportliche Erfolg für Kimmich im Trikot der Nationalmannschaft unter Löw war das Erreichen des Halbfinales bei jener EM 2016. Seit 2024 trägt Joshua Kimmich als Nachfolger von Ilkay Gündoğan die Armband des DFB-Kapitäns. Damit festigt er seine Rolle als zentrale Figur in der aktuellen Aufstellung, wobei er mittlerweile Platz sieben in der Ewigen Liste der Most-Capped-Player für Deutschland innehat.

Positionen der aktuellen DFB-Führung

Die aktuelle Führungsebene rund um Bundestrainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Rudi Völler unterstützt Kimmich uneingeschränkt in seiner Funktion als Leitwolf. Rudi Völler, der selbst 66 Jahre alt ist, sieht in Kimmich die richtige Person, um die Mannschaft in den kommenden Jahren zu führen und spirituell wie taktisch voranzutreiben.

Auch der Cheftrainer der Bayern München, Jürgen Klopp, stellt sich klar an die Seite seines Mannschaftskollegen. Klopp äußert seine volle Überzeugung von der Qualität Kimmichs und bezeichnet ihn als überragenden Mittelfeldspieler, der im Team immer einen festen Platz verdient hat. Diese Einheit von Verein und DFB stärkt die Position des Kapitäns erheblich.

Auswirkungen auf das Nations-League-Spiel

Die aktuelle Situation im DFB-Team hat unmittelbare Konsequenzen für das am Montagabend stattfindende letzte Gruppenspiel der Nations League gegen den Erzrivalen Holland. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr, und das Spiel wird live im Fernsehen der ARD ausgestrahlt. Hier wird die Führung und Routine von Joshua Kimmich eine entscheidende Rolle spielen.

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Deutschland steht vor der dringenden Aufgabe, das Spiel gegen Holland zu gewinnen, um sich sicher für das Viertelfinale zu qualifizieren. Ein Unentschieden würde nicht ausreichen, da die Nationalmannschaft dann auf das Ergebnis der parallel stattfindenden Begegnung zwischen Serbien und Griechenland angewiesen wäre. Die Griechen haben den direkten Vergleich gegen Deutschland bereits für sich entschieden.

Bei einer Niederlage gegen die Holländer wäre die Qualifikation für das Viertelfinale für die DFB-Auswahl unabhängig vom weiteren Verlauf in Griechenland sofort beendet. Die hohen Anforderungen an das Team unterstreichen, warum die Einigkeit um Spieler wie Joshua Kimmich und die Unterstützung durch Figuren wie Jogi Löw und Rudi Völler in dieser Phase von großer Bedeutung ist. Die Klarheit in den Reihen wird benötigt, um den Druck des entscheidenden Spiels zu bewältigen.