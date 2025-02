Jogi Löw spricht über seinen unerfüllten Kinderwunsch

In einem Sky-Interview spricht Jogi Löw offen über seinen unerfüllten Kinderwunsch und die Gründe, warum seine Ehe kinderlos blieb.

Jogi Löw, langjähriger Trainer der deutschen Fußball nationalmannschaft, spricht in einem Sky-Interview über seinen unerfüllten Kinderwunsch . Der 65-Jährige erklärt offen, warum seine langjährige Ehe kinderlos blieb.In dem Sky- Sport -Format „Meine Geschichte - das Leben von...“ spricht der ehemalige Bundestrainer mit Moderator Riccardo Basile über sein Leben. Basile bezeichnet Löw als eine Art Vaterfigur für viele Profi fußball er, die er teils über Jahrzehnte begleitet hat.

Vorsichtig stellt der Moderator die private Frage, ob der heute 65-Jährige sich jemals vorgestellt habe, wie es wohl mit eigenen Kindern gewesen wäre. \ Löw antwortet offen und ehrlich: „Das habe ich mir nicht nur einmal vorgestellt, sondern das stelle ich mir natürlich häufiger vor. Das wäre natürlich wunderschön gewesen.“ Nach mehr als 35 gemeinsamen Jahren und rund 30 Jahren Ehe wurde 2016 jedoch die Trennung bekannt. „Es gab keinen Auslöser dafür“, sagte er damals wenig später der „Welt am Sonntag“. „In letzter Zeit hatten wir das Gefühl, dass wir uns ein bisschen mehr Raum und Zeit geben müssen, um ein paar Dinge zu überdenken. Wir stehen uns weiterhin sehr nah.“\ Löw erklärt Basile, dass es zwar „sehr privat“ sei, aber: „Meine Frau, die konnte keine Kinder bekommen.“ Die beiden hätten es „immer wieder mal versucht“, sich aber auch „ein Stück weit abgefunden“. „Es gab dann viele andere schöne Dinge im Leben“, erklärt Löw. Mit Kindern hätte er vielleicht „nicht so in der Weltgeschichte herumreisen und überall in so unterschiedlichen Ländern tätig sein können“. Vielleicht hätte es ihm einige „Vorteile“ in seinem Berufsleben genommen, „aber heute denke ich natürlich manchmal, es wäre schön gewesen mit den eigenen Kindern. Absolut.“





