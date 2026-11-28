Johann Lafer erhielt die Diagnose Lymphdrüsenkrebs und hoffte zunächst, ohne Chemotherapie auszukommen. Doch sein Zustand verschlechterte sich dramatisch. Im „Kölner Treff“ spricht der TV-Koch über seine Erfahrungen.

Johann Lafer erhielt die Diagnose Lymphdrüsenkrebs und hoffte zunächst, ohne Chemotherapie auszukommen. Doch sein Zustand verschlechterte sich dramatisch. Im „Kölner Treff“ spricht der TV-Koch über seine Erfahrungen.

die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhielt, veränderte sich für ihn von einem Moment auf den anderen alles. Im „Kölner Treff“ erinnert sich der TV-Koch an den Moment in der Uniklinik: „Wenn du da im Bett liegst in der Uniklinik und man sagt, du hast einen Krebs, dann ist erstmal ein Satz in dir oder eine Aussage, die verändert in der Sekunde alles.

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“Johann Lafer hoffte auf eine Behandlung ohne Chemotherapie Zunächst wollte er die Erkrankung auf anderem Wege in den Griff bekommen. Lafer schöpfte alle Möglichkeiten aus, bevor er sich einer Chemotherapie unterzog.