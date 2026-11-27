Ohne die Schulmedizin und ihre „harten Methoden“ wäre er heute nicht mehr am Leben, glaubt Johann Lafer. Im WDR-Talk „Kölner Treff“ berichtet der TV-Koch über „andere“ Heilverfahren, mit denen seine Krebserkrankung nur schlimmer geworden sei.

Ohne die Schulmedizin und ihre „harten Methoden“ wäre er heute nicht mehr am Leben, glaubt Johann Lafer. Im WDR-Talk „Kölner Treff“ berichtet der TV-Koch über „andere“ Heilverfahren, mit denen seine Krebserkrankung nur schlimmer geworden sei.

-Talkshow „Kölner Treff“ hat Johann Lafer über seine Krebserkrankung gesprochen.

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„Wenn du da im Bett liegst in der Uni-Klinik und man sagt 'Du hast einen Krebs', dann ist das eine Aussage, die ändert in der Sekunde alles“, gibt der österreichische TV-Koch in einem vor der Ausstrahlung vom WDR verbreiteten Clip zu Protokoll. Lafer: „Das ist brutal, wirklich. Das ist ein Satz, der ist nicht so einfach wegzustecken.