Der TV-Koch Johann Lafer hat sein gesamtes Vermögen der Deutschen Krebshilfe gespendet. Nach seiner schweren Krebserkrankung setzt er auf Schulmedizin und möchte anderen helfen.

Der renommierte TV-Koch und Gastronom Johann Lafer hat eine entscheidende Entscheidung getroffen, die sein zukünftiges Leben maßgeblich prägen wird. Er hat vereinbart, sein gesamtes, über Jahrzehnte aufgebautes Vermögen an die Deutsche Krebshilfe zu spenden. Dieser radikale Schritt ist das direkte Ergebnis seiner eigenen, schweren Auseinandersetzung mit der Krankheit. Nach einem dramatischen Kampf um sein Leben will Lafer nun mit seiner finanziellen Stärke anderen Menschen in ähnlichen Notsituationen zur Seite stehen. Die Spende soll dazu beitragen, Forschung und Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten weiter zu verbessern.

Diagnose und Scheitern alternativer Methoden

Lafer offenbarte seine Diagnose zunächst nur seiner Ehefrau Silvia, während er seine Kinder vorerst verschonte. Anfangs hegte er die Hoffnung, die Erkrankung ohne den Einsatz einer herkömmlichen Chemotherapie besiegen zu können. Aus diesem Grund probierte er verschiedene alternative Heilwege aus, darunter Ozontherapie, Immuntherapie sowie diverse Nahrungsergänzungsmittel. Doch diese Strategien blieben ohne den erhofften Erfolg, und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich stetig. Der Moment der Diagnose in der Uniklinik veränderte seine Sicht auf die Medizin grundlegend, als ihm klar wurde, dass nur wissenschaftlich fundierte Ansätze die Chance auf Heilung bieten.

Also read Johann Lafer setzte nach Krebsdiagnose zunächst auf alternative Therapien: „Mein Körper ist explodiert“

Chemotherapie rettete das Leben des Kochs

Im Sommer 2025 erreichte seine Krise einen kritischen Höhepunkt, als sein Körper von starken Schwellungen in den Lymphknoten betroffen war. Dies zwang ihn, die klassische Schulmedizin als letzte Hoffnung einzusetzen. Die Bilanz seiner Behandlung fällt für den 69-Jährigen eindeutig aus: Er ist der Überzeugung, dass ihn nur die moderne onkologische Therapie vor dem Tod bewahrte. Lafer betont, dass die harten Methoden der konventionellen Medizin sein Leben gerettet haben. Ohne diese interventionellen Maßnahmen würde er heute nicht mehr unter den Lebenden weilen. Diese Erkenntnis hat bei ihm eine tiefe Dankbarkeit für das medizinische Personal und die Verfahren ausgelöst.

Advertisement

Advertisement

Von der Dankbarkeit zur finanziellen Spende

Die persönliche Erfahrung mit der Krankheit hat Lafer dazu bewegt, sein bisheriges Lebenswerk umzudeuten. Bislang hat er als Koch gekocht, Restaurants aufgebaut und Bücher geschrieben, um sich ein solides finanzielles Fundament zu erarbeiten. Nun sieht er seine Aufgabe darin, dieses Kapital für einen sozialen Zweck zu nutzen. Die Spende an die Deutsche Krebshilfe ist sein Beitrag, um anderen Erkrankten die gleichen Überlebenschancen zu ermöglichen, die er erhalten hat. Er möchte verhindern, dass andere Patienten aufgrund von Alternativen oder mangelnder Behandlungsoptionen leiden, wie er es kurz vor der Wende zu seiner Besserung tat.

Auswirkung auf die Gesellschaft und Zukunft

Mit dieser Großtat setzt Lafer ein deutliches Zeichen für die Bedeutung evidenzbasierter Medizin in Deutschland. Seine Entscheidung beeinflusst nicht nur seinen eigenen Lebensstil, sondern unterstützt auch die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation nachhaltig. Die Deutsche Krebshilfe wird die Mittel nutzen, um Patienten zu beraten und die onkologische Versorgung weiterzuentwickeln. Lafers Engagement zeigt, wie persönliches Leid in kollektiven Nutzen umgewandelt werden kann. Er hofft, dass seine Geschichte dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Wirksamkeit von Chemotherapien zu stärken und Fehlinformationen über alternative Heilmethoden entgegenzuwirken. Durch diese Maßnahme sichert er sich ein Vermächtnis, das weit über seine kulinarischen Erfolge hinausgeht.