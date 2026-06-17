Johanna Puff: Zurück nach Herzmuskelentzündung - Kampf um die Karriere

Johanna Puff, zweifache Europameisterin im Biathlon, kämpft sich nach einer Herzmuskelentzündung zurück. Die 23-Jährige dachte ans Aufhören, gibt aber nicht auf.

Johanna Puff , die zweifache Europameisterin im Einzel und mit der Staffel, hat eine schwierige Zeit hinter sich. Die 23-jährige Biathletin musste die vergangene Saison vorzeitig abbrechen, weil bei ihr eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert wurde.

Im Gespräch mit dem deutschen Biathlonverband erklärte sie, dass sie zwischenzeitlich sogar ans Aufhören dachte. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, meine Karriere zu beenden, gestand Puff. Der Zusammenbruch im IBU-Cup in Obertilliach war für sie der Tiefpunkt. Während des Wettkampfs brach sie plötzlich zusammen und musste medizinisch versorgt werden.

Später stellten die Ärzte eine Herzmuskelentzündung fest. Schon vor diesem Vorfall hatte Puff mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie berichtete, dass es das dritte Rennen an diesem Wochenende war und ich bereits in den ersten beiden kaum Energie hatte. Als es dann noch schlimmer wurde, verspürte sie starken Druck auf der Brust, bekam kaum Luft und erlitt eine Ohnmacht.

Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Diagnose war letztlich eine Erleichterung, auch wenn sie bedeutete, dass die Saison für mich beendet war, sagte Puff. Nach einer Pause von mehreren Wochen folgte der schwere Wiedereinstieg ins Training. Da habe ich mich zwischenzeitlich schon gefragt: Wie soll ich es jemals wieder in den Leistungssport schaffen? erinnert sie sich.

Doch die Sportlerin gab nicht auf. Schritt für Schritt kämpfte sie sich zurück. Zuerst machte sie nur leichte Übungen, dann steigerte sie die Intensität. Ihr Körper musste sich langsam wieder an die Belastung gewöhnen.

Heute fühlt sie sich wieder stärker, obwohl die Angst vor einem Rückfall noch präsent ist. Sie will das Vertrauen in ihren Körper zurückgewinnen. Natürlich möchte ich wieder internationale Rennen bestreiten, aber ich setze mich nicht unter Druck, betont Puff. Ihr Ziel ist es, sich Schritt für Schritt wieder heranzutasten.

Die Konkurrenz schläft nicht, aber sie hat Geduld. Mit gerade einmal 23 Jahren hat sie noch viel Zeit, um an die großen Erfolge ihrer Juniorenzeit anzuknüpfen. Noch ist unklar, wann sie ihr Comeback im Weltcup geben wird. Der Fokus liegt zunächst auf der vollständigen Genesung.

Ärzte raten zu regelmäßigen Kontrollen, um eine erneute Entzündung auszuschließen. Puff nimmt diese Ratschläge ernst. Sie hat gelernt, auf die Signale ihres Körpers zu hören. Die Erfahrung hat sie reifer gemacht.

Während ihrer Zwangspause hat sie viel Zeit mit Familie und Freunden verbracht und neue Kraft getankt. Auch ihr Trainerteam unterstützt sie mental. Sie wissen, dass der Weg zurück an die Spitze lang sein kann, aber sie vertrauen auf Puffs Willensstärke. Der deutsche Biathlon-Verband steht hinter ihr und bietet ihr alle medizinischen und trainingsbezogenen Hilfen an.

In den sozialen Medien hat Puff ihre Geschichte geteilt und erhielt daraufhin zahlreiche aufmunternde Nachrichten von Fans. Diese Unterstützung gibt ihr zusätzliche Motivation. Sie träumt davon, wieder auf dem Siegerpodest zu stehen, aber derzeit steht die Gesundheit an erster Stelle. Die Herzmuskelentzündung ist eine ernste Erkrankung, die im schlimmsten Fall zu dauerhaften Herzschäden führen kann.

Puff ist sich dessen bewusst und trainiert diszipliniert, aber mit Bedacht. Sie führt ein Trainingstagebuch und dokumentiert ihre Fortschritte. Mit jedem guten Training wächst das Selbstvertrauen. Der Zeitpunkt für ihr nächstes Rennen ist noch offen, aber sie arbeitet hart daran.

Die Biathlon-Szene verfolgt ihre Entwicklung mit großem Interesse. Viele hoffen, dass sie bald wieder auf der Loipe zu sehen ist. Denn ihr Talent ist unbestritten: Sie ist zweifache Europameisterin im Einzel und mit der Staffel, hat in ihrer Juniorenzeit zahlreiche Medaillen gewonnen und galt als eines der größten Talente in Deutschland. Dass sie nun mit einer solchen Rückschlag umgeht, zeigt ihren Charakter.

Sie hat bewiesen, dass sie kämpfen kann. Nun geht es darum, diesen Kampf auch zu gewinnen. Die nächsten Monate werden entscheidend sein. Wenn alles gut läuft, könnte sie noch in dieser Saison wieder ins Renngeschehen eingreifen.

Doch Druck macht sie sich nicht. Der Weg ist das Ziel, sagt sie. Und dieser Weg führt sie zurück ins Leben als Spitzensportlerin. Die Herzmuskelentzündung war eine harte Prüfung, aber Puff hat sie angenommen. Sie ist bereit, wieder anzugreifen - wenn die Zeit reif ist





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