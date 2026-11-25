Nachrichtenredakteurin und Reporterin

Johanna Schultheiß arbeitet beim Bayerischen Rundfunk vor allem für die Nachrichtenprogramme von BR24 Radio und ist als Reporterin auch in Würzburg und Umgebung unterwegs. Beim BR ist sie seit ihrem Abschluss an der Deutschen Journalistenschule München 2015.

Ihr Herz schlägt seit jeher für Kulturthemen und tagesaktuelle News. Der 90 Hektar große Solarpark bei Kirchheim im Landkreis Würzburg ist nahezu fertig, speist aber wegen Verzögerungen nach einer Insolvenz noch immer keinen Strom ein. Das belastet auch die Haushaltsplanung der Gemeinde. Empörung in der Faschingshochburg Veitshöchheim, wo traditionell die BR-Sendung "Fastnacht in Franken" aufgezeichnet wird: Dort haben Unbekannte Faschingswagen beschädigt und mit Hakenkreuzen beschmiert – nicht zum ersten Mal.

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Bei einer Routinekontrolle in Berngau im Landkreis Neumarkt sind zwei Behördenmitarbeiter erschossen worden. Ein 60-Jähriger verschanzte sich stundenlang, bevor er gefasst wurde. Nun ist bekannt, er besaß zehn Waffen legal. Das Motiv ist unklar.