Johannes Bambas: Magersucht und Überleben

Johannes Bambas hat es geschafft, von Magersucht zu überleben und ist jetzt ein Ironman-Sieger. Er erzählt seine Geschichte von seiner Essstörung und seiner Überwindung.

Der Mann sitzt vor einem Teller Essen wie vor einem Gegner. Er ist 20 Jahre alt, wiegt 28 Kilo, so viel wie ein Neunjähriger.

"Schwere Anorexia nervosa" steht in seinem Arztbrief. Magersucht. Sein Herz schlägt nur noch 39 Mal pro Minute. Ein Körper, der kurz davor ist, aufzugeben.

Nur vier Jahre später: Derselbe Mann läuft ins Ziel eines Ironman-Laufs. 73 Kilo Muskelmasse. Jubelpose. Siegerlachen. Johannes Bambas und sein geschundener Körper haben etwas geschafft, woran zwischenzeitlich niemand mehr geglaubt hat: zu überleben.

Nur eine einzige Spezialklinik für Essstörungen wollte ihm damals, Ende 2018, noch einen Therapieversuch ermöglichen.

"Ich war schon fast tot. Die Verantwortung, so einen wie mich aufzunehmen, trägt nicht jeder Arzt", erklärt Johannes. Alternativ wäre er in ein normales Krankenhaus gekommen.

"Oder einfach über Nacht gestorben". Johannes' Körper konnte den Flüssigkeitshaushalt nicht mehr stabil halten. Er lagerte überall Wasser ein, sogar in den Augenlidern, wo er gerade dabei ist, sein 3. Staatsexamen in Medizin abzulegen.

Bei einem Spaziergang am Meer erzählt Johannes seine Geschichte vom Magersüchtigen zum Ironman. Er macht das ohne Pathos. Analytisch. Fast kühl.

"Nordlicht eben", sagt er. Ein Schlüsselsatz von ihm: "Ich bin halt kein Mittelmaß-Mensch". Extreme ziehen sich durch sein Leben wie ein roter Faden. Aber früher zerstörte er seinen eigenen Körper.

Heute gibt er ihm das, was er braucht, um maximal leistungsfähig zu sein.

"Jetzt arbeite ich mit meinem Körper statt gegen ihn", so Johannes. In seiner Wohnung hängen drei Bilder über dem Schreibtisch. Ein Wolf, ein Löwe, ein Tiger. Darauf die Worte: Fokus, Stärke, Disziplin.

In den Regalen: Gewürze, Kochbücher, Proteinriegel. Kann er Essen mittlerweile genießen?

"Absolut. Ich weiß, dass ein Rennauto nicht fährt, wenn man es nicht betankt. Und zwar mit Super Plus", sagt Johannes. Früher hat er morgens einzelne Haferflocken abgewogen, tagelang nichts oder nur Mungobohnensprossen gegessen, die nahezu keine Kalorien haben, aber den Magen füllen.

Als Kleinkind war Johannes Bambas ein guter Esser. Aber schon mit 11 Jahren musste er zum ersten Mal wegen seiner Essstörung in einer Klinik behandelt werdenBegonnen hatte alles im Kindesalter. Johannes war noch keine zehn Jahre alt, als die Essstörung langsam Besitz von ihm ergriff.

"Das wächst sich raus", hieß es damals oft. Der erste Impuls bei Leuten sei oft, zu fragen: "Hattest du Probleme in der Schule, mit den Eltern?

" Johannes verneint. Keine Gewalt, kein Mobbing, keine kaputte Familie. Im Gegenteil.

"Ich hatte eine superschöne Kindheit", sagt er. Seine Eltern hätten ihn sehr geliebt.

"Ich war als ganz kleines Kind vielleicht ein wenig moppelig. Kann schon sein, dass da mal Kommentare fielen. Kinder sind ja manchmal sehr direkt. Ich erinnere mich aber nicht mehr wirklich daran, und einen klaren, einzelnen Auslöser kann man rückblickend nicht nennen", sagt er..

Nach zwei erfolglosen Aufenthalten dort, brachte ein neuer Therapieansatz aus England, "Family based treatment" (FBT), in den seine Familie stark eingebunden wurde, Stabilität. Obwohl Johannes monatelang in der Schule fehlte, machte er mit 17 sein Abi. Als Jahrgangsbester. Wieder perfekt.

Dann fängt er an zu studieren, International Management an einer renommierten Uni. Noch vor dem Abschluss wechselt er zu Medizin, kommt aber nicht gut mit der Tatsache klar, das erste Studium abgebrochen zu haben: "Ich empfand das als Scheitern". Der Feindist zurück. Diesmal unter dem Deckmantel angeblicher Lebensmittelunverträglichkeiten.

"Mangelnde Krankheitseinsicht", schreiben die Ärzte in seine Akte. Dann, Ende 2018, der Totalabsturz. Monatelang Klinik. Lebensgefahr.

Die Eltern bekommen zeitweise eine Vormundschaft über ihn zugesprochen, damit Johannes über eine Vene im Hals zwangsernährt werden kann. Er selbst wurde zuvor dabei erwischt, wie er Sondennahrung in den Abfluss kippte.

"Mir war es egal, ob ich sterbe oder nicht", sagt er. "Ich hatte nicht einmal mehr Kraft, zum Sch… aufzustehen". Zum ersten Mal im Gespräch sagt Johannes etwas, das nicht kontrolliert wirkt





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