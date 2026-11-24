Johannes Danckert von Vivantes wird voraussichtlich die Berliner Krankenhausgesellschaft leiten. Dies geschieht vor dem Hintergrund schwerer Krankenhausreform und finanzieller Herausforderungen.

Die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) steht kurz vor einer entscheidenden Neubesetzung ihrer Führungsspitze. Mit diesem Wandel muss sich die Interessenvertretung der Kliniken auf den neuen Berliner Senat einstellen. Die aktuelle Chefin Brit Ismer, lange Jahre Leiterin des Jüdischen Krankenhauses, kandidiert bei der Vorstandswahl im Dezember nicht erneut. Stattdessen gilt ihr Stellvertreter Johannes Danckert, Vorstandsvorsitzender von Vivantes, als einziger und damit aussichtsreicher Kandidat für das Amt.

Vorstandswechsel bei der Berliner Krankenhausgesellschaft

Die Führung der BKG ist ein zentraler Pfeiler der Verhandlungen um die Zukunft der medizinischen Versorgung in Berlin. Am 3. Dezember wählt die Mitgliederversammlung den neuen Vorstand. Eine Sprecherin der BKG bestätigte gegenüber Medien, dass man sich nicht zu internen Abläufen äußern werde, das Ergebnis der Wahl aber kurz nach dem Stimmakt bekannt geben wird. Dieser Führungswechsel findet in einer Zeit statt, in der sich die politische und strukturelle Landschaft im Gesundheitswesen massiv verändert. Die BKG wird mit dieser neuen Spitze direkt an den Tisch der zuständigen Senatsbehörden treten müssen.

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Vivantes unter Johannes Danckert und finanzielle Lage

Vivantes unter der Leitung von Johannes Danckert ist der größte kommunale Krankausträger Deutschlands. Zu diesem Konzern gehören neben neun Kliniken auch Reha-Einrichtungen, Pflegeheime und ein ambulanter Dienst. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von mehr als 1,8 Milliarden Euro. Trotz dieses hohen Umsatzvolumens stiegen die Kosten weiter an. Der Landeskonzern schloss das Geschäftsjahr mit einem Minus von 121 Millionen Euro ab. Diese finanzielle Bilanz bildet den Hintergrund, vor dem Danckert die BKG-Führung übernehmen soll. Er muss nun die Interessen der kommunalen Träger in einer Phase der Kürzel und Restrukturierung vertreten.

Jens Schick als Vize-Vorsitzender der BKG

Der politische Balanceakt im BKG-Vorstand wird durch die Kandidatur von Jens Schick ergänzt. Er tritt als Bewerber für den Posten des Vize-Vorsitzenden an. Schick ist der operative Geschäftsführer der Sana-Kliniken. Diese Aktiengesellschaft ist die drittgrößte private Klinikkette in Deutschland. Sein Einzug in die Führungsebene der BKG markiert eine Verschiebung hin zu einer stärkeren Einbindung privater Akteure in die strategische Steuerung. Sana betreibt in Berlin seit vielen Jahren das Klinikum in Lichtenberg. Der Konzern hat seine Präsenz in der Hauptstadt zuletzt durch Übernahmen weiter ausgebaut.

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Übernahmen und Strukturwandel im Berliner Klinikwesen

Die strategische Ausrichtung von Sana spiegelt den allgemeinen Trend zur Konsolidierung im Berliner Markt wider. Der Konzern übernahm kürzlich das Paulinenkrankenhaus in Charlottenburg. Zusätzlich wurde die Park-Klinik Weißensee in den Verbund integriert. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Marktposition in bestimmten Bezirken zu stärken. Die BKG umfasst vor allem die mehr als 50 Plankrankenhäuser Berlins. Darunter versteht man Kliniken staatlicher, privater, gemeinnütziger oder konfessioneller Träger. Das Land stuft diese Einrichtungen als notwendig für die Versorgung ein. Sie haben Anspruch auf öffentliche Mittel für Bauten und Technik, während Personal und Medikamente von den Krankenkassen finanziert werden.

Auswirkungen der Gesundheitsreform und Schließungsdebatten

Die anstehende Gesundheitsreform des Bundes ändert die finanziellen Spielregeln fundamental. Die Krankenkassen müssen künftig nicht mehr automatisch steigende Personalkosten übernehmen. Zudem soll es weniger, dafür größere Kliniken geben. Diese Vorgaben zwingen die Akteure zu drastischen Maßnahmen. Die DRK-Kliniken in Berlin haben bereits beschlossen, ihr Krankenhaus in Wedding zu schließen. Der Betrieb wird zugunsten des Standorts in Westend aufgegeben. Solche Entscheidungen sind die direkten Vorläufer der landesweiten Neuordnung.

Zukünftige Politik durch den neuen Senat

Wo unter den durch den Bund verschärften Standards welche Kliniken tatsächlich benötigt werden, wird der künftige Senat festlegen müssen. Die BKG wird versuchen, hier massiv Einfluss zu nehmen, um die Interessen ihrer Mitglieder zu wahren. Noch-Gesundheitssenatorin Ina Czyborra von der SPD wird das Amt in einer neuen Koalition dem Vernehmen nach nicht mehr ausüben. Die Frage, wer im neuen Senat sitzen wird, ist damit eng mit der Zukunft der Kliniken verknüpft. Manager, Ärzte und Pflegekräfte in Berlins Krankenhäusern beschäftigen sich intensiv mit diesen Prozessen. Gesellschaftliche Überalterung und technologischer Fortschritt wirken als weitere Treiber auf die Debatte. Die Wahlen und die Bildung der neuen Regierung bestimmen den Rahmen für die nächsten Jahre der Gesundheitspolitik.