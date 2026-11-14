Johannes Oerding Konzert Goldenen Nacht mit NDR Bigband und Peter Maffay

Johannes Oerding feiert in Hamburg einen legendären Auftritt mit der NDR Bigband. Peter Maffay gastiert bei Hits wie Eiszeit und Blinde Passagiere.

Der Pop-Star Johannes Oerding hat sein Jubiläum mit einem spektakulären Auftritt in Hamburg begangen. Vor einem Publikum von mehr als 10.000 Zuschauern präsentierte er seine bekanntesten Hits in einer besonderen Besetzung. Die Goldenen Nächte sind seit Jahren ein fester Bestandteil seines Repertoires, und auch in diesem Jahr zeigte sich der Sänger sehr zufrieden über die treue Unterstützung seiner Fans.

Die NDR Bigband als musikalische Grundlage

Die musikalische Basis für den Abend bildete die NDR Bigband, die zu den renommiertesten Jazzorchestern Europas gehört. Der Arrangeur Wolf Kerschek übernahm nicht nur die Bearbeitung der Songs, sondern dirigierte auch die 13 Bläser des Orchesters. Die Band wurde 1946 als Tanzorchester gegründet und hat sich seitdem international einen legendären Ruf erarbeitet. Auf der Bühne vereinten sich die Bläser mit Oerdings regulärer Band, die aus Gitarre, Bass, Klavier, Schlagzeug und Percussion besteht.

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Setlist mit klassischen Oerding-Hits

Das Programm war eine Hommage an Oerdings erfolgreichste Werke. Zuerkennbar waren Titel wie "Heimat", "Alles brennt" und "An guten Tagen". Auch das Stück "Hotel" sowie "Niemals zu spät" gehörten fest zum Repertoire des Abends. Der Titel der Veranstaltung "Eine goldene Nacht" war bewusst gewählt, da er sowohl an das klassiche Bühnenbild der 1920er Jahre erinnert als auch den mächtigen Sound der großen Orchesterbesetzung unterstreicht.

Peter Maffay als Überraschungsgast

Einen besonderen Höhepunkt bildete der Auftritt des Rock-Legende Peter Maffay. Der ehemalige Schütze war als Gast auf der Bühne dabei und sang zwei Duette mit Johannes Oerding. Die gemeinsam vorgetragenen Lieder waren "Eiszeit" und "Blinde Passagiere". Diese Kollaboration sorgte für eine einzigartige Atmosphäre und bestätigte die hohe Qualität des Konzertabends in Hamburg.

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Internationale Erfolge der NDR Bigband

Die Zusammenarbeit zwischen Oerding und dem Orchester ist Teil einer langen Tradition. Die NDR Bigband ist für ihre Tourneen mit internationalen Künstlern bekannt. Zu den Gastmusikern der Vergangenheit zählen Al Jarreau, Randy Brecker, Bobby McFerrin und Nils Landgren. Diese Kooperationen haben die Band bereits auf alle Kontinente der Welt geführt und ihren Status als inspirierendes Jazzorchester gefestigt.

Fazit zu einem unvergesslichen Abend

Johannes Oerding erfüllte sich mit diesem Konzert einen persönlichen Traum. Die Kombination aus seinen Popsongs und dem imposanten Klangkörper der NDR Bigband schuf ein unvergleichliches Konzerterlebnis. Wolf Kerscheks Arrangements hoben die Songs auf ein neues musikalisches Niveau. Der Abend ging als ein Meilenstein in der Konzertgeschichte von Hamburg in die Geschichte ein.