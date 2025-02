Die norwegische Biathlon-Staffel landete beim Mixed-Wettbewerb auf dem vierten Platz. Johannes Thingnes Bö zeigte jedoch eine herausragende Leistung als Schlussläufer und minimierte den Rückstand auf die deutschen Biathleten auf nur drei Sekunden. Bö bewies erneut, warum er für viele Experten der beste Biathlet der Geschichte ist.

Die norwegische Staffel landete beim Mixed-Wettbewerb nur auf dem vierten Platz. Johannes Thingnes Bö brannte als Schlussläufer ein regelrechtes Feuerwerk ab und hievt die Norweger fast noch aufs Podest. Eigentlich keine Chance mehr auf eine Medaille - doch wenn du denkst, es geht nicht mehr, gibt es immer noch Johannes Thingnes Bö . Dieser kommt als Fünfter mit ordentlich Rückstand zum stehenden Anschlag - und legt eine Schießserie hin, die seinesgleichen sucht.

17,1 Sekunden, fünf Treffer ins Schwarze. Unglaublich. Ex-Biathlet Michael Rösch und Ex-Biathlet Michael Rösch waren bereits während Bös Schießen völlig aus dem Häuschen und riefen danach: „Oh, war das gut. Mich haut es vom Hocker!“ Die Französin Julia Simon hatte ebenfalls eine Zeit von 17,1 Sekunden. Nicht nur am Schießstand zeigte Bö, wieso er für viele Experten sogar der beste Biathlet der Geschichte ist. Die Schlussrunde legte Bö in einer Zeit von 3:56 Minuten zurück und minimierte seinen Rückstand auf den Deutschen Justus Strelow auf lediglich drei Sekunden Rückstand im Ziel. Strelows Vorsprung vor der 2km-Runde hatte noch knapp 29 Sekunden betragen. Dabei hatte Bö noch Pech, dass ein Sturz des Schweden Sebastian Samuelsson ihn kurz ein wenig aus dem Gleichgewicht brachte. „Das war abartig, was der (Bö, Anm. d. Red.) heute hier wieder hingezimmert hat“, sagte Ex-Biathlet Michael Rösch im Interview mitBö zeigte sich vor der WM noch in keiner sonderlich guten Verfassung, nachdem ihn zu Beginn des Jahres auch eine Krankheit geschwächt hatte. Bis auf die Verfolgungswertung führt er keine Kategorie an - untypisch für den fünfmaligen Olympiasieger, der in den vergangenen Jahren fast alle Kategorien dominierte. Umso beeindruckender fand Rösch, wie Bö sich beim WM-Auftakt präsentierte: „Das zeigt eben einen GOAT - die waren so weit weg, dass die noch mal so nahe rankommen an eine Medaille, hätte ich nie gedacht. Herr Bö hat uns wieder eines Besseren belehrt. Hut ab vor der Leistung.“Bö hatte als Siebter(!) von Sturla Holm Laegreid übernommen. Der Superstar leistete sich keinen Fehlschuss und schrammte am Ende nur knapp an Edelmetall vorbei. „Ich dachte, es geht um eine Medaille oder nichts“, erklärte er das Risiko, das er am Schießstand einging: „Es ging nur darum, alles zu versuchen.“ Am Ende verpasste er die Medaillenränge zwar knapp - seine herausragende Leistung muss für die Konkurrenz dennoch eine Warnung für den Rest der Weltmeisterschaft sein





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BIATHLON Johannes Thingnes Bö WM Mixed-Wettbewerb NORWEGEN DEUTSCHLAND

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Johannes Thingnes Bö - Ein Gelbes Trikot gibt nicht aufEs war die skurrilste Szene des Einzelrennens der Männer beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Johannes Thingnes Bö und Emilien Jacquelin, die vielleicht besten Biathleten dieser Saison, zwischen Smalltalk, Aufgeben und der Vorbildfunktion der Topathleten - zusammengefasst in 20 Kilometern.

Weiterlesen »

Biathlon-Legende Johannes Thingnes Bö beendet KarriereJohannes Thingnes Bö, Biathlon-Superstar und Rekordweltmeister, beendet seine Karriere überraschend nach diesem Winter. Der 31-Jährige hatte eigentlich nach den Olympischen Spielen 2026 zurücktreten wollen, gibt aber nun bekannt, dass er sich nach dem Weltcup-Wochenende in Ruhpolding aus dem Spitzensport verabschieden wird.

Weiterlesen »

Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö beendet Karriere unerwartetDer 31-jährige Johannes Thingnes Bö beenden seine Biathlon-Karriere nach diesem Winter. Der Norweger gab die Entscheidung beim Weltcup in Ruhpolding bekannt und wird seine letzten Rennen im März bei seinem Heimspiel in Oslo absolvieren.

Weiterlesen »

Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö beendet Karriere nach diesem WinterDer norwegische Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö beendet seine Karriere nach diesem Winter überraschend. Der 31-Jährige, der eigentlich erst nach den Olympischen Winterspielen 2026 zurücktreten wollte, gab sein bevorstehendes Karriereende beim Weltcup in Ruhpolding bekannt.

Weiterlesen »

Johannes Thingnes Bö beendet Karriere überraschend nach diesem WinterDer 31-jährige norwegische Biathlet Johannes Thingnes Bö beendet seine Karriere nach diesem Winter überraschend früher. Der Rekordweltmeister, der eigentlich erst nach den Olympischen Winterspielen 2026 zurücktreten wollte, gab die Entscheidung beim Weltcup in Ruhpolding bekannt. Bö erklärte, dass er sich dazu entschieden habe, die Zeit für seine Familie zu priorisieren. Seine letzten Rennen wird er im März bei seinem Heimspiel am Holmenkollen in Oslo absolvieren.

Weiterlesen »

Johannes Thingnes Bö verkündet emotionalen Rücktritt – Biathlon-König hört aufDer norwegische Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö kündigt tränenreich seinen Rücktritt zum Saisonende an, um seine Familie in den Vordergrund zu stellen.

Weiterlesen »