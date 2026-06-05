Der ehemalige Chef des Hauses von Thurn und Taxis wäre heute 100 Jahre alt geworden. Seine Ehe mit Gloria machte das alten Fürstenhaus zum Pop-Phänomen.

Johannes von Thurn und Taxis wäre 100 Jahre alt geworden. Seine Ehe mit Gloria machte ein altes Fürstenhaus zum Pop-Phänomen . Normalerweise braucht schon seine traditionelle Titulatur mehrere Zeilen: Johannes Baptista de Jesus Maria Louis Miguel Friedrich Bonifazius Lamoral, Fürst von Thurn und Taxis, Fürst zu Buchau und Fürst zu Krotoschin, Herzog zu Wörth und Donaustauf, gefürsteter Graf zu Friedberg-Scheer, Graf zu Valle-Sassina, Graf zu Marchtal und Neresheim, Erbgeneralpostmeister, Ehrenritter des Souveränen Malteserritterordens.

Allen dieser Name verweist auf eine Welt, die größer kaum klingen könnte: auf eines der bekanntesten deutschen Adelshäuser, auf einen jahrhundertealten Stammbaum, auf Titel, Besitz und gesellschaftlichen Glanz. Und doch ist Johannes (1926-1990), der frühere Chef des Hauses, 35 Jahre nach seinem Tod vielen nur noch indirekt ein Begriff. Denn sein wohl bekanntestes Vermächtnis ist untrennbar mit einer Frau verbunden, die den Hochadel in die Popkultur katapultierte: Als 'Punker-Fürstin', 'Prinzessin TNT' oder 'Pop-Aristokratin' wurde sie berühmt.

Möglich wurde dieses öffentliche Phänomen auch durch ihre Ehe mit Fürst Johannes, der damit selbst ein Stück Zeitgeschichte schrieb. Am 5. Juni hätte Johannes von Thurn und Taxis seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Vor Gloria wurde der Fürst vor allem als typischer Vertreter der oberen Zehntausend wahrgenommen: ein schwerreicher Unternehmer, Bankier, Industrieller und Großgrundbesitzer aus uralter Familie. Nach dem Abitur an einem öffentlichen Gymnasium in Regensburg machte er eine Banklehre, um seinen Aufgaben als künftiger Chef des Hauses von Thurn und Taxis gewappnet zu sein.

Zu diesem Zeitpunkt wurde das Vermögen der Familie auf mehrere Milliarden D-Mark geschätzt - in Form von Firmenbeteiligungen, einer Bank, mehreren Brauereien, etlichen Schlössern und riesigen Ländereien in Deutschland und Südamerika. Der junge Johannes arbeitete seit Anfang der 60er-Jahre in der Verwaltung von Thurn und Taxis mit, dehnte den Grundbesitz der Familie in Südamerika aus, pflegte Kontakte zu anderen Milliardären, zum Beispiel zu seinem Freund, dem US-Öl-Tycoon Immer wieder sahen die Deutschen Fotos des eingefleischten Junggesellen Johannes von Thurn und Taxis.

Er wurde als einer der begehrtesten Heiratskandidaten gehandelt, trotz der Gerüchte, dass er sich überhaupt nicht für eine Ehe interessiere. Doch Johannes konnte sich nicht dem Druck der Familie entziehen, ein Erbprinz hat nun mal auch dafür zu sorgen, dass die Linie seines Geschlechts weiterbesteht. Interessierte er sich für eine junge deutsche Gräfin von verarmtem Adel: Gloria von Schönburg zu Glauchau. Sie kam aus einem sächsischen Geschlecht, das in der DDR enteignet worden war.

Gloria war kein verwöhntes Adelskind, sondern eine hübsche, lebenshungrige und unverstellte 19-Jährige. Die erste Begegnung mit dem fast 34 Jahre älteren Johannes fand 1979 im Münchner 'Café Reitschule' statt.

'Mein Mann war mir sehr ähnlich, er war auch auf der Flucht vor sich selbst. Er hat gehofft, in mir Halt zu finden, und ich in ihm. Bald merkte ich, dass ich die Stärkere bin und auf ihn aufpassen muss.

Dadurch, dass ich praktisch mit der Muttermilch eingesogen habe, dass meine Familie zwar Geld und Schloss wegen der Enteignung durch Kommunisten nicht mehr hatte, die Identität und die Geschichte aber geblieben sind, wusste ich, dass wir auf der Standesebene absolut ebenbürtig waren', Am 31. Mai 1980 wurde die Hochzeit gefeiert, die Trauung nahm der damalige Regensburger Bischof Rudolf Graber vor.

Das Paar fuhr in einer goldenen Kutsche vor, das Haupt der Braut zierte ein Diadem aus über 2.000 Diamanten und Perlen, bereits Napoleons Gattin hatte es getragen. Für die Regensburger gab es Freibier. 1982 wurde Prinzessin Elisabeth Margarete geboren, 1983 der Stammhalter Prinz Albert. Zu diesem Zeitpunkt war Johannes nach dem Tod seines Vaters Karl August von Thurn und Taxis im April 1982 zum Fürsten und Familienoberhaupt aufgestiegen.

Als das dritte Kind ein Junge wurde, so erzählt es Gloria, 'hat mein Mann durchgeatmet und ist wieder mit seinen Freunden losgezogen. Darunter habe ich sehr gelitten, weil ich mich darauf eingestellt hatte, dass wir als Familie jetzt alles gemeinsam machen - aber dann kamen seine Freunde ins Haus gepoltert, und ich wollte sie alle wieder rausschmeißen.

' Sie hat angefangen, ihr eigenes Jetset-Leben zu führen. Schrill, extravagant, bisweilen schockierend. Sie wurde die berühmte Punk-Prinzessin, trug Rokokokleider oder ein Kettenhemd, feierte in London, Paris, New York. Mit Mick Jagger, Prince oder Michael Jackson. 1986 zum 60.

Geburtstag ihres Gemahls ließ sie eine Torte auffahren, die mit 60 Penissen aus Marzipan verziert war. Fürst Johannes soll sich wie ein Kind gefreut haben. Er war nun wieder ganz der Alte, ein Party-König, den die Yellow Press 'Fürst von Tut und Tat nix' nannte. Am 1





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