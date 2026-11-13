Johannes Winkel kritisiert Bundeshaushalt als nicht tragfähig

JU-Chef Johannes Winkel kritisiert in der Markus-Lanz-Show die Finanzpolitik der Bundesregierung scharf. Er bezeichnete die Ausgaben als langfristig nicht tragfähig und forderte eine Anwendung der Schuldenbremse auch auf Verteidigungsausgaben.

Der Jugenduniions-Chef Johannes Winkel hat in einer am Donnerstagabend ausgestrahlten Sendung die Haushaltspolitik der aktuellen Bundesregierung massiv kritisiert. Im Gespräch mit Moderator Markus Lanz bejahte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion ohne Zögern die Frage, ob sich die Finanzpolitik in die falsche Richtung bewege. Diese offene Kritik an der eigenen Koalition und der Regierungstätigkeit überraschte selbst den erfahrenen Moderator, der zunächst nur mit einem kurzen "Wow" reagierte.

Kritik an der Schuldenbremse und Verteidigung

Winkel begründete seine Ablehnung der aktuellen Finanzlinien damit, dass der Kurs der Regierung seit vielen Jahren in eine falsche Richtung führe. Besonders kritisch sah er die Entkopplung der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse. Durch diese Maßnahme würden laut Winkel Gelder ohne jede Grenze ausgegeben. Er beschrieb den Wechsel als einen Sprung von einem Extrem in das völlig andere Extrem, wobei keine Grenzen mehr wahrgenommen würden. Seine Forderung lautet daher klar, dass auch für die Verteidigungsausgaben die Schuldenbremse wieder uneingeschränkt gelten müsse, um eine verantwortungsvolle Staatsfinanzierung zu gewährleisten.

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Austausch über die Seriosität der Finanzen

Der Dialog zwischen Johannes Winkel und Markus Lanz eskalierte, als das Thema der finanziellen Seriosität zur Sprache kam. Der Moderator fragte direkt, ob das aktuelle Vorgehen unseriös sei. Winkel wich der direkten Beantwortung mit dem Adjektiv "unseriös" zunächst aus und beharrte stattdessen auf der Formulierung, die Entwicklung sei auf Dauer nicht tragfähig. Als Lanz nachhakte und die Begriffe gleichsetzte, gab der JU-Chef an, diese spezifische Wortwahl überlasse er dem Moderator, bleibe aber bei seiner fachlichen Einschätzung der Nicht-Tragfähigkeit.

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Positionierung zu Friedrich Merz

Besonders heikel wurde die Situation, als es um die Haltung von Kanzler Friedrich Merz ging. Markus Lanz wollte wissen, ob Merz die Bedenken von Winkel teile. Winkel antwortete zunächst vorsichtig, er sei sich ziemlich sicher, dass sich Merz dieser Probleme bewusst sei. Als der Moderator erneut nachbohrte, ob Merz die Lage ebenfalls so kritisch sehe, flüchtete sich Winkel in die rhetorische Ausrede, er sei an diesem Abend nicht als Pressesprecher des Kanzlers eingeladen. Eine klare Antwort verzögerte er damit.

Einigung auf Kritik an Finanzplanung

Trotz der zurückhaltenden Formulierung am Anfang klärte Winkel seine Position zu Friedrich Merz später doch noch auf. Er erklärte, er sei sich ziemlich sicher, dass Merz erkenne, dass man mit der aktuellen Finanzplanung auf Dauer nicht zurechtkomme. Winkel betonte, er habe seine Kritik dem Kanzler auch genauso direkt mitgeteilt. Aus dem privaten Gespräch mit Merz wolle er in der Öffentlichkeit jedoch nicht berichten. Er sei sich jedoch sicher, dass Merz die beiden großen Linien, Sozialausgaben und Verteidigungsausgaben, ähnlich kritisch sehe wie er selbst und die langfristigen Risiken der aktuellen Strategie teile.