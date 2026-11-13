John Brooks fällt bei der VSG Altglienicke erneut aus. Achillessehnenprobleme zwingen den 33-Jährigen zu Gehhilfen und einer Fußorthese.

Ein Foto aus dem Garten zeigt den früheren Hertha-Verteidiger John Brooks (33) auf einem Stuhl sitzend. Neben ihm liegen zwei Gehhilfen, am linken Fuß trägt er eine Unterschenkel- Fußorthese, die auch Airwalker genannt wird.

Der Verteidiger hat sich nach seinem Abschied von Hertha BSC im Sommer dem Viertligisten VSG Altglienicke angeschlossen. Nun fällt John Brooks erneut für einige Zeit aus, wie die Bilder aus seinem Garten deutlich machen.

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Achillessehnenprobleme stoppen John Brooks erneut

John Brooks muss derzeit wegen Achillessehnenproblemen pausieren, die ihm laut Bericht zu schaffen machen. Der Fuß musste deshalb stillgelegt werden, sodass der Spieler nicht auftreten darf.

Die Fußorthese soll den Fuß ruhigstellen und die Belastung vom Bein fernhalten. Ohne Gehhilfen kann John Brooks im Moment nicht mobil sein, weshalb der schützende Schuh täglich zum Einsatz kommt.

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Der neue Rückschlag trifft den Verteidiger in einer Phase, in der er sich bei der VSG Altglienicke gerade wieder stabilisiert hatte. Für den Spieler bedeutet die Verletzung eine erneute Unterbrechung seiner sportlichen Entwicklung.

Hertha-Rückkehr blieb von Verletzungen geprägt

Als John Brooks zu Hertha BSC zurückkehrte, wollte er angreifen und als Abwehrchef glänzen. Im Podcast Spielzeit sagte er, er habe nach Hause kommen und Hertha helfen wollen, wieder aufzusteigen.

Kurz nach seiner Rückkehr folgte jedoch der Schock. Im zweiten oder dritten Training verletzte sich John Brooks erneut schwer. Nach einer Knöchelverletzung war er zwar nach zehn Monaten wieder fit, doch danach kamen immer wieder Folgeverletzungen, die ihn zurückwarfen.

In zwei Jahren bei Hertha BSC kam John Brooks deshalb nur auf einen Kurzeinsatz. Die Bilanz zeigt, wie stark die Verletzungsserie seine Zeit in Berlin geprägt hat.

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VSG Altglienicke: Starke Leistung trotz Rückschlag

Bei der VSG Altglienicke stand John Brooks in 11 Regionalligaspielen auf dem Platz und erzielte dabei 3 Treffer. Damit kehrte der Verteidiger laut Bericht zu alter Stärke zurück.

Nun muss John Brooks verletzungsbedingt erneut einige Wochen pausieren. Der Spieler wird sich nach Angaben des Berichts aber wieder zurückkämpfen, denn Aufgeben kennt er nicht.