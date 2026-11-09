John Brooks offenbart Konflikte mit Dárdai und Rehhagel bei Hertha BSC

John Brooks spricht im Podcast über die schwierigsten Monate bei Hertha BSC, den Konflikt mit Trainer Pál Dárdai und Otto Rehhagels kritische Bemerkungen.

Der ehemalige Hertha-BSC-Verteidiger John Brooks hat im Podcast "Spielzeit" seine Zeit in der Hauptstadt offen und kritisch beleuchtet. Der 33-jährige US-Nationalspieler beschreibt die Jahre seines Engagements als die schwerste Phase seiner Fußballkarriere. Dabei räumt er sowohl mit Mythen über die Zusammenarbeit mit der Vereinslegende Otto Rehhagel als auch mit den Gründen für seinen heftigen Streit mit Ex-Trainer Pál Dárdai auf.

Konflikt mit Trainer Otto Rehhagel

John Brooks erinnert sich an eine besondere Begegnung auf dem Trainingsgelände im Jahr 2012, als der 1,94 Meter große Innenverteidiger unter Otto Rehhagel spielte. Brooks stand beim Torschusstraining als Letzter in der Reihe, woraufhin der Trainer hinter ihn trat und meinte, er solle vielleicht doch Basketball ausprobieren, da er ja so groß sei. Diese Bemerkung fiel für Brooks hart aus, da sein einziger Traum darin bestand, Fußballprofispieler zu werden. Als direkte Antwort schoss Brooks daraufhin vier Tore hintereinander, woraufhin Rehhagel kommentierte, Brooks sollte doch vielleicht im Mittelfeld spielen.

Also read Hertha BSC besiegt VfL Wolfsburg dank zweier Fehler von Ex-Kapitän Reese

Schwere Auseinandersetzung mit Pál Dárdai

Deutlicher wird Brooks bei der Schilderung der Beziehung zu Pál Dárdai, der später sein direkter Vorgesetzter wurde. Brooks erklärt, dass das Verhältnis so belastet war, dass Dárdai wortwörtlich die Forderung äußerte, Brooks vom Platz zu nehmen, da er nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten könne. Brooks betrachtet die Situation als einen sich festgefahrenden Prozess, bei dem beide Seiten ihren Anteil an der eskalierenden Lage hatten. Er beschreibt Dárdai als einen speziellen Charakter, der bei einigen Menschen auf große Beliebtheit stößt, bei anderen hingegen nicht.

Advertisement

Rückkehr nach Berlin und schwere Verletzungen

Als Brooks beschloss, nach Berlin zurückzukehren, war seine Motivation hoch. Er wollte seinem Heimatverein helfen, den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Dieser Plan wurde jedoch schnell zunichtegemacht, als er sich bereits im zweiten oder dritten Training schwer verletzte. Es folgte eine leidvolle Phase von vielen Monaten, in der Brooks mit einem Knöchelproblem zu kämpfen hatte. Obwohl er nach zehn Monaten wieder fit war, verhinderten wiederkehrende Folgeverletzungen seine Rückkehr in die Mannschaft.

Karriereoptionen und Entscheidung für Hertha

Trotz der schwierigen Umstände verrät Brooks, dass er während seiner Zeit bei Hertha Angebote von deutlich größeren Vereinen erhielt. Dazu gehörten sogar Angebote vom FC Bayern München, die er sich genau ansah. Brooks bestätigt, dass alles bei diesen Top-Vereinen hervorragend aussah. Dennoch fiel seine Entscheidung bewusst für Hertha BSC, da er unbedingt in der Hauptstadt bleiben wollte und den Verein unterstützen wollte.