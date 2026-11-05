John Bryant steht nach Achillesriss für Magdeburg auf dem Parkett

John Bryant kehrt nach 253 Tagen mit Achillessehnenriss zum SBB Börde Baskets zurück. Der 39-jährige Center beweist seine Belastbarkeit vor dem nächsten Arbeitsgerichtsprozess.

Der US-amerikanische Basketball-Profi John Bryant hat sein lang ersehntes Comeback nach einer schweren Verletzung gefeiert. Der 39-jährige Center stand nach 253 Tagen Pause am Dienstag im Trikot des Zweitligisten SBB Börde Baskets in Magdeburg wieder auf dem Parkett. Damit widerlegt er Gerüchte über ein vorzeitiges Karriereende.

Bryant kehrt nach 253 Tagen ins Spielgeschehen zurück

Die Verletzung ereilte Bryant am 13. Februar, als er sich einen Achillessehnenriss zuzog. Diesem Ereignis wird allgemein das Ende sportlicher Laufbahnen zugeschrieben. Bryant selbst lehnte diese Vorstellung kategorisch ab und nutzte die lange Reha-Phase als Antrieb. Sein Ziel bestand darin, der Welt zu beweisen, dass seine Karriere noch nicht zu Ende ist.

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Im dritten Viertel des ProA-Spiels gegen die BG Bochum erhielt der Center seine Einwechslung. Die Nervosität war dabei spürbar, da Bryant sich nach acht Monaten Pause erst wieder an das hohe Tempo gewöhnen musste. Normalerweise plant er im Sommer lediglich zwei Monate Pause ein. Die ungewohnte lange Abstinenz machte ihm in den ersten Minuten zu schaffen, doch die Freude über die Rückkehr war anschließend dominant.

Leistungsdaten beim ersten Einsatz nach langer Pause

Beim Start von John Bryant auf dem Feld führte Bochum mit 47:45 Punkten. Drei Minuten und 25 Sekunden nach seiner Wiederkunft führte Magdeburg bereits mit 54:51. Das Team aus der Region konnte diesen Vorsprung verteidigen und gewann am Ende mit 76:73. Bryant selbst notierte in diesen Minuten keine Punkte in der Statistik.

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Dennoch war sein Einsatzwert für das Team hoch. Der 2,11 Meter große Center verteidigte effektiv und stellte einige wichtige Blocks, um gegnerische Korbleger zu verhindern. Sein Trainer lobte seine mentalen Stärke. Bryant beschreibt das Gefühl nach dem Spiel als glücklich, obwohl er zuvor große Bedenken wegen des ersten Auftritts hatte. Es war ein wichtiger Schritt zurück in das professionelle Spielgeschehen.

Arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung mit dem MBC

Neben der sportlichen Wiedergenesse bleibt die rechtliche Situation mit seiner vorherigen Arbeitgeberin im Fokus. Die Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht in Halle scheiterte bereits im September vergangenen Jahres. Der damalige Verein MBC bot Bryant nur etwa ein Drittel des vertraglich vereinbarten Gehalts an. Sein Anwalt Herrlin Markja vertritt die Auffassung, dass Bryant sich keinen Fehler zuschulden kommen lassen hat.

Die nächsten Schritte sind bereits konkret terminiert. Die Parteien treffen sich am 31. Mai 2027 erneut vor dem Arbeitsgericht zu einem Kammertermin. Bis dahin muss Bryant beweisen, dass er medizinisch und sportlich vollständig genesen ist. Dies ist entscheidend für seine weiteren beruflichen Optionen. Er möchte allen Interessenten zeigen, dass er wieder zu einhundert Prozent belastbar ist.

Strategische Weichenstellung für die weitere Karriere

John Bryant nutzt die Zeit in Magdeburg als Sprungbrett zurück in die höchste deutsche Spielklasse. Er hat extra eine BBL-Ausstiegs-Klausel in seinen aktuellen Vertrag integriert. Verschiedene Erstligisten zeigten durchaus Interesse an den Dienste des Centers. Allerdings schreckten diese Teams aufgrund des noch bestehenden Risikos nach der schweren Verletzung zurück.

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Der SBB Börde Baskets hingegen setzte von Anfang an klare Signale und wollte ihn unbedingt verpflichten. Dies geschah entgegen Bryants ursprünglicher Pläne, da er nicht unbedingt in den Osten Deutschlands wechseln wollte. Nun will er diese Chance nutzen, um die Zweifel an seiner Fitness auszuräumen und sich erneut für die höchste Spielklasse zu empfehlen.