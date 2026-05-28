John Carroll Lynch: Die Geschichte hinter dem Horrorclown Twisty

John Carroll Lynch ist ein bekannter Schauspieler, der in verschiedenen Filmen und Serien zu sehen ist. Er ist vor allem für seine Rolle als Horrorclown Twisty in der Serie American Horror Story bekannt. In diesem Artikel erfahren wir mehr über seine Karriere und seine Erfahrungen als Schauspieler.

John Carroll Lynch , bekannt als Horrorclown Twisty aus der Serie American Horror Story , hat eine lange und erfolgreiche Karriere als Schauspieler hinter sich. Vor 30 Jahren sah er noch ganz anders aus und hatte sich gerade erst für die Kunst entschieden.

An der Catholic University of America studierte er Theaterschauspiel und begann erst 1993, im Alter von 30 Jahren, seine Karriere vor die Kamera zu schlagen. Seine erste Filmrolle absolvierte er in dem Film Ein verrücktes Paar. Drei Jahre später war er im Psycho-Thriller Fargo: Blutiger Schnee zu sehen, wo er den Ehemann von Polizistin Marge Gunderson spielte.

Später übernahm er in der Sitcom Die Drew Carey Show den Part von Drews Bruder Steve Carey und war in der Sci-Fi-Komödie Paul zu sehen, wo er den Moses Buggs spielte. John Carroll Lynch hat eine Vorliebe für schaurige Rollen und absolvierte unter anderem Gastauftritte im Psycho-Thriller Shutter Island und der Zombie-Serie The Walking Dead. In der Serie American Horror Story spielte er unter anderem die Rolle von Mr. Jingles und als Horrorclown Twisty.

Auch in der Welt von Gilead war er bereits zugegen, wo er die Rolle von Dan verkörperte. In der Rolle des pensionierten LAPD-Detective Thomas Laffont war er in der Serie The Mentalist zu sehen. In Zukunft könnt ihr euch auf Auftritte in The Whisper Man, Triumph of the Will und Fade to Black gefasst machen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

John Carroll Lynch Horrorclown Twisty American Horror Story Schauspielkarriere Film Und Fernsehen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Justizministerium leitet Meineid-Ermittlungen gegen E. Jean Carroll einDas US-Justizministerium hat strafrechtliche Ermittlungen gegen die Autorin E. Jean Carroll wegen möglichen Meineids in ihren Vergewaltigungsprozessen gegen Donald Trump eingeleitet. Kritiker sehen darin eine politisch motivierte Vergeltungsaktion.

Read more »

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Trump: US-Ministerium ermittelt gegen Klägerin CarrollDie Autorin Jean Carroll soll in den 1990er Jahren von Donald Trump sexuell missbraucht worden sein. Trump wurde verurteilt. Medienberichten zufolge geht Trumps Justizministerium nun gegen sie vor.

Read more »

Nach Missbrauchsurteilen: US-Justizministerium ermittelt gegen Trump-Anklägerin E. Jean CarrollDas US-Justizministerium nimmt die Frau ins Visier, die Donald Trump sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatte. Gegen die Schriftstellerin E. Jean Carroll wird wegen mutmaßlichen Meineids ermittelt.

Read more »

US-Justizministerium nimmt Autorin Carroll ins VisierJean Carroll bezichtigt Donald Trump viele Jahre vor seiner Präsidentschaft des sexuellen Missbrauchs - und gewinnt 2023 vor Gericht. Laut Medienberichten ermittelt nun das Justizministerium gegen sie. Die Behörde prüft demnach, ob die Autorin in einem Punkt nicht die Wahrheit sagte.

Read more »