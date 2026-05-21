John Carroll Lynch: Ein Schauspieler mit einer Vielzahl von Rollen

John Carroll Lynch ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der in einer Vielzahl von Filmen und Serienrollen aufgetreten ist. Seine Karriere begann er 1993 mit der Rolle in dem Film 'Ein verrücktes Paar'.

John Carroll Lynch ist ein US-amerikanischer Schauspieler , der in einer Vielzahl von Filme n und Serien rollen aufgetreten ist. Seine Karriere begann er 1993 mit der Rolle in dem Film 'Ein verrücktes Paar'.

Drei Jahre später war er in dem Psycho-Thriller 'Fargo: Blutiger Schnee' zu sehen, wo er den Ehemann von Polizistin Marge Gunderson spielte. In der Sitcom 'Die Drew Carey Show' übernahm er die Rolle von Drews Bruder Steve Carey und wurde in der Serie zu einer der längsten Serienrollen von Lynchs Karriere. Weitere bemerkenswerte Rollen übernahm er in der Sci-Fi-Komödie 'Paul', als Moses Buggs, der den Außerirdischen Paul als Bedrohung wahrnimmt, sowie in 'Shutter Island' und 'The Walking Dead'.

In 'American Horror Story' spielte er den schaurigen Serienkiller Mr. Jingles, während er in 'The Handmaid's Tale' den Vorgesetzten Dan verkörperte. In der Rolle des pensionierten LAPD-Detective Thomas Laffont ist er in der Serie 'Bosch' zu sehen. Zu seinen zukünftigen Auftritten gehören 'The Whisper Man', 'Triumph of the Will' und 'Fade to Black'





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