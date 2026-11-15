John Cleese verteidigt Londoner Restaurantbesitzer nach Halal-Protesten

Monty-Python-Star John Cleese sichert das Singh's Dining in London ab. Unruhen nach Kritik am Halal-Fleisch, Festnahme von Harman Singh Kapoor.

Am Freitagabend kam es in London zu schweren Unruhen vor dem indischen Restaurant " Singh's Dining" im Stadtteil Hammersmith. Hunderte Demonstranten versammelten sich aggressiv vor dem Lokal, nachdem der Besitzer Harman Singh Kapoor dort kein Halal-Fleisch servierte. Der britische Schauspieler und "Monty Python"-Star John Cleese, 87, griff sofort zugunsten des Restaurationsunternehmers ein und übernahm die Finanzierung von privaten Sicherheitskräften.

Demonstration wegen Verzicht auf Halal-Fleisch

Die Ausschreitungen wurden durch das auffällige Schild des Restaurants ausgelöst, auf dem in englischer Sprache steht: "Proudly we don't sell halal". Diese Botschaft reflektiert die bewusste Entscheidung von Harman Singh Kapoor, in seiner Küche keine nach islamischen Regeln geschlachteten Speisen anzubieten. Die anwesende Menge, die teilweise palästinensische Flaggen trug und Slogans wie "Allahu Akbar" sowie "Free Palestine" rief, richtete ihren Zorn auch gegen vorherige social-media-Beiträge des Besitzers zum Gaza-Krieg und zum Islam.

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John Cleese sichert Restaurant mit Privatleuten

Die Ehefrau von Harman Singh Kapoor, Khushi Kapoor, dokumentierte die Situation direkt vor Ort. Sie hielt ein Schild hoch, das explizit erwähnte, dass John Cleese die Verteidigung des Restaurants finanziere, da die Polizei dies nicht tue. Durch die Intervention des "Monty Python"-Stars wurde eine Kette aus privaten Sicherheitsleuten um das Lokal gebildet, die den Zugang schützten. Dieser Schritt erfolgte, nachdem das Ehepaar zuvor bereits Hunderte von Todesdrohungen wegen ihrer Haltung erhalten hatte.

Festnahme des Inhabers durch Londoner Polizei

Obwohl eine große Menschenmenge vor dem Lokal tobte, nahm die Polizei am Freitagabend keine Person aus der Menge fest. Stattdessen wurde der Restaurantbesitzer Harman Singh Kapoor festgenommen, obwohl er sich zum Zeitpunkt der Unruhen nicht in seinem Lokal befand. Ein Video zeigte, wie er bereits vor den Ausschreitungen mit einem Polizeifahrzeug von seinem Haus abgeholt wurde. Laut Berichten stand dies im Zusammenhang mit Äußerungen über den Islam in sozialen Medien.

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Polizeimeinung zu extremer Darstellung des Islam

Die Festnahme von Harman Singh Kapoor erfolgte laut Angaben der Londoner Polizei aufgrund des Besitzes und der Verbreitung eines "extremen Bildes". Die Behörden gaben keine weiteren genauen Details zu den spezifischen Inhalten der fraglichen sozialen Medien-Beiträge bekannt. Die Tatbestandsbeschreibung bezieht sich somit auf die juristische Einordnung der geäußerten Ansichten des Inhabers von "Singh's Dining" als potenziell extremistisch darstellend.

Sicherheitssituation in Westlondon und Ausblick

Die Ereignisse in Hammersmith haben die Aufmerksamkeit auf die Spannungslagen zwischen religiösen Symboliken und der Meinungsfreiheit in der britischen Hauptstadt gelenkt. Während die Demonstranten ihre Proteste durch das Erscheinungsbild der Menge und die Rufe nach Freilassung in Palästina kundtaten, blieb die rechtliche Verfolgung vorerst auf den Inhaber des Essensbetriebs beschränkt. Die Zukunft des Restaurants und die rechtliche Klärung der Festnahme von Harman Singh Kapoor stehen noch aus.