John Dutton Jacke: Moderner Look mit klassischer Note

Die neue John Dutton Jacke vereint klassische Workwear-Elemente mit hochwertigem Veloursleder und bietet durch ihre Wendefunktion zwei Looks in einem. Robust und alltagstauglich, eignet sie sich für modebewusste Menschen, die den lässigen Ranch-Look von John Dutton schätzen, ohne wie auf einer Ranch erscheinen zu wollen.

Die John-Dutton- Jacke : Robust, klassisch und vielseitig. Wenn du über diese Links einkaufst, unterstützt du unsere redaktionelle Arbeit. Die Jacke von John Dutton ist durch ihre robusten Materialien, gedeckten Farben und zeitlosen Schnitte unverwechselbar.

Das neue Modell kombiniert klassische Workwear-Elemente mit hochwertigem Veloursleder und setzt auf einen geraden Schnitt, Druckknopfleiste sowie praktische Brust- und Eingrifftaschen. Dadurch wirkt sie deutlich alltagstauglicher als viele reine Westernjacken und lässt sich auch in der Stadt problemlos tragen. Das Besondere an dem Modell ist seine Wendefunktion. Während die Außenseite aus weichem Veloursleder besteht, bietet die kontrastierende Innenseite einen alternativen Look für unterschiedliche Outfits.

Der Umlegekragen, die Knöpfe an den Ärmelenden und die klaren Linien unterstreichen den klassischen Americana-Stil, für den die Marke bekannt ist. Mit einer Rückenlänge von rund 72 Zentimetern in Größe M bewegt sich das Overjacket zwischen Hemdjacke und klassischer Lederjacke. Wer den lässigen Ranch-Look von John Dutton mag, findet hier ein Kleidungsstück, das dessen Stil auf moderne Weise interpretiert.

Das Modell besteht aus echtem Schaf-Nappaleder, setzt auf einen maßgeschneiderten Schnitt und orientiert sich mit Reverskragen und Zwei-Knopf-Verschluss stärker an einem traditionellen Sakko-Look. Die Jacke wurde als Schutzkleidung für Schweißarbeiten entwickelt und legt den Fokus auf Hitzeschutz, Robustheit und Funktionalität. Damit richtet sie sich weniger an Modeinteressierte als an Handwerker*innen, die eine widerstandsfähige Arbeitsjacke benötigen. Das Polo-Ralph-Lauren-Modell dürfte vor allem Menschen ansprechen, die hochwertige Lederbekleidung mit einem dezenten Western-Einschlag suchen.

Anders als auffällige Cowboy-Outfits bleibt die Jacke vergleichsweise zurückhaltend und lässt sich mit Jeans, Chinos oder Boots kombinieren





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