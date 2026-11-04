John Frieda: Starfriseur und Marken-Gründer verstorben

Der britische Stylist John Frieda ist mit 75 Jahren gestorben. Der Erfinder von Frizz-Ease prägte Trends für Stars wie Madonna und Nicole Kidman.

John Frieda, der britische Starfriseur und Begründer der weltbekannten Haarpflegemarke Frizz-Ease, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Seine Eheleute und engen Weggefährten bestätigten den friedlichen Tod des Stylisten im Kreis seiner Familie, ohne dabei eine spezifische Todesursache offenzulegen. Der Branchenexperte, der ursprünglich unter dem Namen Alan Howard Frieda geboren wurde, gilt bis heute als eine der prägendsten Figuren in der globalen Welt der Haarpflege und Styling.

Beruflicher Aufstieg zur Ikone der Branche

John Frieda verband sein handwerkliches Talent mit unternehmerischem Weitblick, um aus seinem Namen eine internationale Marke zu formen. Das Friseurhandwerk war bereits in seiner Familie verankert, da sein Vater einen Salon leitete und sein Großvater als Barbier arbeitete. Bereits in seiner Jugend etablierte sich Frieda im Umfeld der Schönen und Berühmten und schuf Schnittmodelle für prominente Kunden wie die Model Twiggy und die Musiklegende Lulu. Sein Durchbruch gelang ihm im Jahr 1976, als er den berühmten "Purdey"-Schnitt für die britische Schauspielerin Joanna Lumley und deren Rolle in der Serie "The New Avengers" entwarf. Dieser kurze, rund geschnittene "Schuljungen"-Look wurde zum Massenphänomen und definierte die Mode dieser Zeit. Noch im selben Jahr eröffnete Frieda seinen ersten eigenen Salon in London.

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Entwicklung der Marke Frizz-Ease und Verkauf an Kao

Neben dem Salongeschäft verfolgte John Frieda das ambitionierte Ziel, eigene Haarpflegeprodukte zu entwickeln. Gemeinsam mit der US-Managerin Gail Federici arbeitete er an innovativen Formeln, die die Bedürfnisse von Kunden mit spezifischen Haarproblemen adressierten. Im Jahr 1988 brachte er die Produktlinie Frizz-Ease auf den Markt, die ihm internationalen Ruhm bescherte. In der Folge expansionierte das Sortiment um weitere erfolgreiche Reihen wie Sheer Blonde. Die geschäftliche Erfolgsgeschichte fand ihren vorläufigen Höhepunkt im Jahr 2002, als Frieda seine Marke an den japanischen Konzern Kao verkaufte. Er behielt dabei jedoch die Kontrolle über seine eigenen Salonketten und blieb weiterhin in der Branche aktiv.

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Persönliches Leben und prominente Verbindungen

John Friedas Privatleben war ebenfalls von starken Verbindungen zu renommierten Persönlichkeiten geprägt. Von 1976 bis 1992 war er mit der schottischen Sängerin Lulu verheiratet. Aus dieser Verbindung ging ihr Sohn Jordan hervor, der heute 49 Jahre alt ist. Die Ehe wurde 1992 geschieden. Später heiratete der Stylist Frances Avery Agnelli, die als Witwe des Fiat-Erben Giovanni Alberto Agnelli bekannt ist. Mit ihr bekam er die Kinder Leyla und Jackson. Auch seine Stieftochter Asia Agnelli Lagrange würdigte den Tod des Stylisten öffentlich in den sozialen Medien und betonte, dass er das Leben vieler Menschen tiefgreifend berührt habe.

Trauer um einen Mentor und Branchenlegende

Die Trauer um John Frieda ist in der Branche und im privaten Umfeld groß. Sein Salon betonte in einer offiziellen Erklärung, dass er für das Team mehr als nur ein Mentor gewesen sei. Kollegen beschrieben ihn als eine wahre Ikone, die an sie geglaubt und sie zu besseren Menschen gemacht habe. Sein Talent und seine Leidenschaft hätten unzählige Menschen inspiriert, und sein Vermächtnis werde auch nach seinem Tod weiterleben. Prominente Kunden, darunter Prinzessin Diana, Madonna und Nicole Kidman, hatten ihm in der Vergangenheit ihr vertrauen geschenkt und ihre Haare seinen Händen anvertraut. Die Nachricht seines Todes markiert das Ende einer Ära in der Geschichte des Styling und der Haarpflege.