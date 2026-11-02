John Goodman: Von 180 auf 90 Kilo - Der harte Weg zur Gesundheit

Schauspieler John Goodman hat sein Gewicht von über 180 Kilogramm halbiert. Hinter der Transformation stecken Magenoperation, Alkoholentzug und immense Disziplin für eine bessere Lebensqualität.

Der US-amerikanische Schauspieler John Goodman hat in den vergangenen Jahren eine spektakuläre physische Transformation vollzogen. Der 74-jährige Star reduzierte sein Körpergewicht von mehr als 180 Kilogramm auf rund 90 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,88 Metern. Diese drastische Veränderung seiner Figur ist das Ergebnis jahrelanger Kämpfe gegen Sucht und gesundheitliche Probleme, die er nun öffentlich thematisiert.

Rückblick auf Alkoholsucht und Esssucht

Goodman litt bereits seit 1978 unter einer Alkoholsucht, die aus einem Feierabendbier zu einer schweren Abhängigkeit eskalierte. Zeitweise trank der Schauspieler heimlich während Dreharbeiten, oft nur um das Zittern seiner Hände zu stoppen. Im Jahr 2007 zog er die Notbremse und wurde mit 55 Jahren vollständig nüchtern. Doch nachdem der Alkohol verschwand, blieb das zwanghafte Verhalten erhalten und verlagerte sich auf das Essen. Goodman aß nach dem Ende des Trinkens weiter wie ein Alkoholiker und erreichte auf seinem Höchststand mehr als 180 Kilo. Die Scham über sein Gewicht trieb ihn dazu, noch mehr zu essen, was einen Teufelskreis aus Unwohlsein und Überernährung schuf.

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Medizinische Interventionen und neue Routinen

Sein Körper schlug lange Zeit Alarm, doch Goodman ignorierte diese Signale, bis seine Gelenke durch das extreme Gewicht völlig zerstört waren. Um seine Lebensqualität wiederherzustellen, entschied er sich für invasive medizinische Maßnahmen. Neben einer Magenoperation erhielt er künstliche Kniegelenke. Parallel dazu strich er Zucker komplett aus seiner Ernährung und stellte seinen Speiseplan auf kleinere Portionen um, die hauptsächlich aus Fisch und Gemüse bestehen. Regelmäßige Bewegung ist seither fester Bestandteil seines Alltags; er legt täglich mehr als 10.000 Schritte zurück und verzichtet bewusst auf Medikamente oder Diätpillen, um sein neues Gewicht allein durch Willenskraft zu halten.

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Kollaboration mit Tom Cruise im Film Digger

Die neue Fitness brachte Goodman auch berufliche Vorteile, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Hollywoodkollegen. Aktuell ist er zusammen mit Tom Cruise im Kino-Film "Digger" zu sehen. Goodman schwärmt von der unerschütterlichen Energie des Kollegen, den er wie einen Profisportler beschreibt. Der Unterschied war beim Dreh deutlich spürbar: Während Cruise nicht müde wurde, ermüdete Goodman schnell. Diese Erschöpfung führte zu einem Unfall, bei dem er in Strümpfen ausrutschte und sich die Hüfte brach. Dank der schnellen Operation durch Toms Leibarzt und Goodmans verbesserter körperlicher Verfassung war er innerhalb eines Monats wieder einsatzfähig, was bei seinem früheren Gewicht von doppelt so viel wahrscheinlich anders ausgegangen wäre.

Gesundheitliche Folgen und aktuelle Lebenssituation

Trotz des Erfolgs gibt es Schattenseiten der Gewichtsabnahme. Goodman berichtete dem "New Yorker", dass er anämisch wurde und eine Fettschicht unter der Haut verlor, wodurch ihm ständig kalt ist. Allerdings hat sich seine Lebensqualität insgesamt verbessert: Er schwitzt nicht mehr nach den ersten drei Treppenstufen, sondern ausschließlich beim Sport auf dem Cross-Trainer. Die Verwandlung ist so massiv, dass Fans ihn auf der Straße kaum noch erkennen. Der Schauspieler, der von 1988 bis 1997 neben Roseanne Barr in der Kultserie "Roseanne" den Ehemann spielte, nutzt seine Erfahrung nun, um offen über die Gefahren von Sucht und Übergewicht zu sprechen und andere zu inspirieren.