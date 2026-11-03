John Goodman zu Digger-Flop: Kritiken zerstörten Kinostart

Schauspieler John Goodman erklärt, warum die negativen Kritiken vor dem Start den Film Digger ruinierten. Er blickt auf den finanziellen Misserfolg zurück und verteidigt sein Schaffen.

Der Film Digger mit Tom Cruise in der Hauptrolle ist ein großer Flop geworden. Das liegt nicht zuletzt am Einspielergebnis. Hollywood star John Goodman äußert sich zum ersten Mal zum bitteren Resultat.

Finanzieller Misserfolg übertrifft Budgetkosten

John Goodman zählt zu den absoluten Kult-Schauspielern Hollywoods. Er steht für Produktionen wie Flintstones - Die Familie Feuerstein aus dem Jahr 1994, The Big Lebowski aus dem Jahr 1998 oder Evan Allmächtig aus dem Jahr 2007. Allein in diesem Jahr wirkt er in gleich zwei Produktionen mit. Dazu zählt neben Chili Finger auch Digger. Der Film floppte brutal an den Kinokassen. Weltweit spielte Digger laut nur rund 49,1 Millionen US-Dollar ein. Der Film kostete allein über 160 Millionen, sodass das Projekt als brutaler Flop gewertet werden kann. Das Ergebnis spiegelte sich auch in den Kritiken wider.

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Kritiken verhinderten Erfolg vor Kinostart

Die titelgebende Figur des Digger Rockwell ist ein wohlhabender Ölbaron. Er ist dafür verantwortlich, dass eine Umweltkatastrophe droht. Ausgerechnet er will auf heroische Art die Menschheit retten. Für die Resonanz und besonders die Kritiken findet John Goodman jetzt deutliche Worte. Vor rund einem Monat startete Digger in den Kinos. Im Podcast Happy Sad Confused spricht er über das Desaster. Er betont, dass die negativen Berichte noch vor dem Kinostart die Erfolgsaussichten des Films praktisch zunichtemachten. Goodman sagt: Die Leute reden. Es hat wehgetan. Es hat uns quasi den Garaus gemacht, noch bevor wir überhaupt eröffnet hatten. Schlagzeilen wie: Damit verdient man nur 5 Dollar war ein guter Grund für viele, ihn zu meiden.

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Schauspieler stolz auf Arbeit trotz Misserfolgs

Der Schauspieler findet hingegen wohlwollende Worte für seine eigene Erfahrung mit dem Film. Der 74-Jährige merkt mit Blick darauf an: Ich bin stolz darauf. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Es waren sechs Monate, die mich voll und ganz beschäftigt haben. Es ist ein gewaltiger Umschwung. Es wird uns noch lange begleiten. Danach gefragt wird, ob ihm die Meinung in den Kritiken und vom Publikum nach so vielen Jahren als professioneller Schauspieler noch etwas bedeuten würden, gibt er zu verstehen: Leider muss ich sagen, dass sie mir wichtig sind. Ich muss da ganz ehrlich sein. Früher war mir das weniger wichtig. Vielleicht werde ich alt und jämmerlich und denke mir: Lasst mich in Ruhe! Ich habe so viel in diesen Film gesteckt. Ich habe es hinter mir gelassen. Ich bin stolz darauf, es getan zu haben.

Vergleich mit früheren Coen-Brüder-Produktionen

Hier seht ihr den Trailer vom Film Digger, der trotz des Meister-Regisseurs Alejandro González Iñárritu nicht von Erfolg gekrönt ist. Auch stellt Goodman hinsichtlich anderer früherer Produktionen fest: Alles, was ich für die Coen-Brüder gemacht habe, ist anfangs gefloppt. Na und? Ich werde immer noch auf der Straße von Leuten angesprochen, die mich nach Barton Fink und The Big Lebowski fragen.