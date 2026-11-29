Regisseur John Hamburg deutet nach dem Erfolg von Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich ein mögliches fünftes Kapitel der Comedy-Reihe an.

Nach einer langen Pause von sechzehn Jahren kehrt die ikonische Focker-Familie zurück auf die große Leinwand. Mit dem Kinostart des neuen Teils Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich beginnt ein neues Kapitel für die Comedy-Serie, die Generationen von Zuschauern unterhalten hat. Die Fortsetzung greift die langjährigen Konflikte zwischen den verfeindeten Schwiegervätern wieder auf und bringt die Charaktere in neue, humorvolle Situationen, die sowohl Nostalgie als auch frischen Schwung versprechen.

Kritische Begegnung mit der zukünftigen Familie

Die Handlung des neuen Films zentriert sich erneut um Gaylord Greg Focker, dargestellt von Ben Stiller, der seine ungeschickten Annäherungsversuche an die Familie seiner Frau fortsetzt. Zum ersten Mal seit Meine Frau, unsere Kinder und ich trifft Greg auf Jack Byrnes, verkörpert von Robert De Niro, der weiterhin skeptisch und ablehnend reagiert. Die Dynamik zwischen den beiden bleibt unverändert: Greg tritt weiterhin von einer peinlichen Situation in die nächste, ohne daraus zu lernen. Besonders dramatisch verläuft die Konfrontation mit Olivia Jones, gespielt von Ariana Grande, die als zukünftige Schwiegertochter eine Schlüsselrolle in der Handlung einnimmt. Gregs Versuch, einen guten Eindruck zu hinterlassen, scheitert zunächst fast komplett und gefährdet die bevorstehende Verlobung der beiden. Erst am Ende des Films findet die Geschichte einen versöhnlichen Abschluss, der jedoch eine offene Tür für zukünftige Abenteuer lässt.

Also read Theater des Westens: Ko-Intendanten kämpfen um Fortsetzung des Engagements nach Tod der Sängerin

Regisseur John Hamburg und seine Pläne für ein Sequel

In einem Interview mit FilmSTARTS-Redakteur Stefan Geisler in Berlin gab Regisseur und Drehbuchautor John Hamburg deutliche Hinweise auf die Zukunft der Franchise. Auf die Frage, wie es nach den Ereignissen des aktuellen Films weitergeht, betonte Hamburg, dass er bereits diverse Ideen für eine Fortsetzung habe. Die Produktion von Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich war für das gesamte Team eine angenehme Erfahrung, was bei solchen Wiedersehen-Projekten nicht immer selbstverständlich ist. Hamburg hob hervor, dass sich alle Beteiligten während der Dreharbeiten sehr gut verstanden hatten und keine der üblichen Reibereien zwischen den Stars aufgetreten sind. Diese positive Arbeitsatmosphäre könnte ein wichtiger Faktor für die Entscheidung sein, ob man das Franchise fortsetzt.

Offenes Ende als Anspielung auf fünftes Kapitel

Das Ende des Films enthält eine klare narrative Anspielung auf ein mögliches fünftes Teilprojekt. Olivia Jones bemerkt zu ihrem Schwiegervater Greg, dass es nun an der Zeit sei, auch seine Familie kennenzulernen. Diese Andeutung klingt stark nach einer Neuauflage des klassischen Motivs aus Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich, bei dem Greg in die Familie der Byrnes eingeladen wird. Ein solcher Plot würde die Rollenverhältnisse umkehren und neuen HumorPotential bieten. Hamburg bestätigte diese Interpretation nicht explizit als garantiert, ließ aber durchblicken, dass die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Die Spannung liegt nun bei den Kinogängern, die durch ihren Besuch in den Kinos den finanziellen Erfolg des Films sicherstellen können.

Advertisement

Entscheidende Rolle des Kassenerfolgs für die Zukunft

Ob die Focker-Saga mit einem fünften Teil fortgesetzt wird, hängt maßgeblich von den kommerziellen Ergebnissen ab. John Hamburg betonte, dass er sich zunächst auf die Veröffentlichung und den Erfolg des aktuellen Films konzentrieren wolle, bevor er endgültige Entscheidungen über eine Fortsetzung trifft. Die Erwartungen an Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich sind hoch, da die früheren Teile der Reihe zu den erfolgreichsten Komödien des Genres gehörten. Ein starker Start an den Kinokassen wäre die beste Voraussetzung, um die Rechte und die Verfügbarkeit der Hauptdarsteller für ein weiteres Projekt zu sichern. Fans, die auf ein Treffen von Greg und seiner inlaw-Familie hoffen, müssen also weiterhin die Kassenstimmen abgeben.

Das Interesse an den Stars ist ungebrochen, was sich auch in weiteren Interviews mit Ben Stiller und Robert De Niro zeigt. Beide schmunzelten über die Wiederkehr ihrer Rollen und die besondere Chemie, die sie vor der Kamera teilen. Trotz der pausenlosen Komik und der gegenseitigen Abneigung, die ihre Charaktere im Film ausleben, ist die professionelle Beziehung zwischen den Schauspielern stabil. Die Fortsetzung der Reihe könnte somit nicht nur inhaltlich, sondern auch hinter der Kamera eine neue Qualität erreichen, falls die finanziellen und kreaturen Bedingungen stimmen.